مسابقه ترجمه شعر " سعدي " به مناسبت روز كتابخواني برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، انجمن ادبي بيان ايران به مناسبت 24 آبان ماه روز كتابخواني ، مسابقه ترجمه شعر سعدي به زبان هاي خارجي را در دو سطح داخلي و خرجي برگزار مي كند .

به گفته غلام زاده از دست اندركاران برگزاري اين مسابقه ، مرحله اول از اين مسابقه درسطح داخلي و در قالب ترجمه از زبان فارسي به يكي از زبان‌هاي خارجي در روز چهارشنبه 30 شهريور ماه 1384 برگزار شد و مرحله دوم مسابقه نيز پس از آن به صورت بين ‌المللي و در روز كتابخواني برگزار خواهد شد .

به گزارش مهر ، در اين مسابقه مترجمان براي ترجمه سه بيت از اشعار " گلستان سعدي " ، با يكديگر رقابت مي كنند . اين سه بيت از اين قرار است : بني آدم اعضاي يكديگـرند / كه درآفرينش زيك گوهرند / چـوعـضوي به درد آورد روزگار/ دگــرعضـوها را نماند قـرار/ توكزمحنت ديگـران بـي‌غـمي / نشايـد كه نامت نهند آدمي ...

اين سه بيت كه برسر در سازمان ملل متحد به عنوان نماد و الگوي روابط انساني درج شده است ، توسط شركت كنندگان به يكي از زبان‌هاي انگليسي، فرانسوي، آلماني و يا اسپانيايي ترجمه خواهد شد .

براساس اين گزارش، معيار داوري آثار شركت كنندگان در اين مسابقه عبارت است از : رعايت امانت در ترجمه اشعار سعدي ، انتقال صحيح معنا ، نزديكي به قالب نظم و زيبايي ترجمه .

از ديگر مقررات شركت در اين مسابقه اين است كه ترجمه‌ هاي ارسالي بايد متعلق به خود شخص بوده و نبايد از ترجمه‌هاي موجود برداشت شده باشد.

به گزارش مهر ، نحوه داوري آثار به اين ترتيب است كه در پايان مهلت اعلام شده آثار رسيده توسط اساتيد و كارشناسان هر يك از چهار زبان مورد بررسي و داوري قرار خواهد گرفت و به نفرات برگزيده جوايزي اعطاء خواهد شد.

" انجمن بيان ايران "، برگزار كننده اين مسابقه ، يك تشكل غيردولتي (NGO) است كه به صورت تخصصي در زمينه زبان فارسي و ديگر زبان ‌ها فعاليت مي كند.

به گفته " غلام زاده " ، فعاليت‌ هاي اين انجمن در قالب‌ برنامه هاي آموزشي - پژوهشي و همچنين در حوزه آموزش زبان و ترجمه است . اعضاي اين انجمن سعي مي كنند تا حلقه اتصال مترجمان و زبان ‌دانان بوده و پلهاي ارتباطي موثري بين اين دو حوزه برقرار كنند.

شركت در اين مسابقه براي عموم آزاد است و علاقمندان مي ‌توانند آثار خود را حداكثر تابيستم آبانماه ، به نشاني الكترونيكي info@baian.ir و يا آدرس تهران، خيابان استاد نجات ‌الهي (ويلا)، نبش چهارراه ورشو، مركز مشاركت‌ هاي مردمي، صندوق پستي 19، انجمن بيان ايران ، ارسال دارند .