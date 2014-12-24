خسارتهای فقدان شبکه ریلی در کرج یک عدد نجومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ترکاشوند اظهار داشت: بر اساس قانون، ایجاد شبکه حمل و نقل ریلی در کلانشهرها باید با مشارکت دولت و شهرداریها (هر طرف 50 درصد از کل هزینه ها) صورت پذیرد که در شرایط کنونی، مدیریت شهری و استانداری در حال رایزنی برای تامین منابع مالی لازم و قرار دادن پروژه قطار شهری روی ریل بهره برداری هستند و شهرداری کرج با درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور، اصراری بر حرکت پایاپای با دولت در تامین هزینه های این پروژه عظیم ندارد.



تزریق اعتبارات باعث توسعه در شبکه حمل و نقل عمومی می شود

وی از اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار به پروژه مذکور با فروش بخشی از اراضی سرمایه ای مدیریت شهری در بلوار جمهوری کرج خبر داد و گفت: بنابر وعده پیمانکار پروژه، با تزریق اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع پیش رو، شهروندان تا پایان سال آتی شاهد حرکت واگن های مترو در برخی ایستگاه های خط 2 خواهند بود و به مرور سهم ناوگان مترو از حمل و نقل عمومی افزایش می یابد.

به گفته شهردار کرج مدیریت شهری بنا دارد پنج هزار میلیارد ریال دیگر نیز تا پایان سال 94 در اختیار شرکت سابیر قرار دهد تا روند ریل گذاری، آماده سازی و خرید تجهیزات بویژه واگن ها جهت تسریع در راه اندازی ایستگاه ها شتاب بیشتری به خود بگیرد.



حمایت های مالی دولت از مترو کرج این پروژه را تا یک دهه دیگر به بهره برداری نمی رساند



ترکاشوند با بیان اینکه خسارت های مستقیم و غیرمستقیم فقدان شبکه ریلی در کرج یک عدد نجومی است و دیگر زمانی برای تاخیر در بهره برداری از این پروژه حساس باقی نمانده، اذعان داشت: واقعیت این است که اگر بخواهیم حمایت مالی از پروژه مترو را منوط به تزریق اعتبارات مساوی از سوی دولت کنیم، حتی تا یک دهه آینده نیز خبری از افتتاح ایستگاه ها نخواهد بود و این به معنای تحمیل بیشتر مشکلات اقتصادی و زیست محیطی می باشد.



شهردار کرج در پایان همچنین به احداث 51 تقاطع غیر همسطح در مناطق مختلف این کلانشهر با اعتباری افزون بر چهار هزار میلیارد تومان در راستای روان سازی ترافیک و تسهیل در آمد و شد وسایط نقلیه خبر داد.