عملكرد مديران اجرايي بايد به گونه اي باشد كه مردم فكر نكنند آنها دروغ مي گويند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل، حسن نوعي اقدم در جلسه بررسي مشكلات شهرستانهاي استان اردبيل ، با اشاره به اينكه هدف دولت در مجلس ، خدمت به مردم و تسهيل امور است ، خواستار اقدام عملي مديران و دستگاههاي اجرايي استان در حوزه عمراني شهرستان ها شد.

در ادامه ، فرماندار شهرستان نير به چشم انداز مثبت طرحهايي از قبيل سد سرخا و دهكده توريستي سبلان اشاره كرد و به ابراز نگراني از وضعيت گردنه سائين در محور نير - سراب ، گفت: با آغاز فصل سرما نگراني ها از وقوع تصادفات دلخراش صد چندان شده است كه توجه بيشتر مسئولان را مي طلبد .

آقازاده از تحت پوشش قرار نگرفتن روستاهاي همجوار اين شهرستان در برنامه گاز رساني اظهار گلايه كرد و با اشاره به نگراني مردم از اجرا نشدن پست تقويت كننده برق ، خواستار افزايش سهميه نهادهاي كشاورزي و ترميم جاده كورائيم شد .

نوعي اقدم ، همچنين از مراكز و واحدهاي مختلف شركت مخابرات استان بازديد كرد .

در اين ديدار، مديرعامل شركت مخابرات استان اردبيل با تقدير از تلاش كاركنان شركت در ارائه خدمات مطلوب به هموطنان ، ارائه خدمات به مشتركان را به روز دانست و گفت : با تلاش هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف مراجعه مشتركان به حداقل ممكن رسيده است .

نوعي اقدم نيز با اشاره به موفقيت هاي شركت مخابرات و سرويس دهي قابل توجه به مشتركان ، عملكرد مخابرات استان را قابل تقدير و توصيف دانست و گفت : مجموعه برنامه هاي اين شركت به ويژه در واگذاري تلفن اشتراك متقاضيان در كشور بي نظير است .

وي ، در جريان بازديد از بخشهاي مختلف و تجهيزات شركت مخابرات استان، مخابرات استان را در مقايسه با ساير ادارت و دستگاههاي اجرايي لايق رتبه برتر دانست و گفت : دستگاههاي اجرايي مختلفي در ارائه خدمات به مردم در حد مطلوبي قرار دارند اما رتبه مخابرات بالاتر از سايرين است .