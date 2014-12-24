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۳ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

آماده باش ستاد برف روبی شهرداری منطقه 8

آماده باش ستاد برف روبی شهرداری منطقه 8

شهردار منطقه 8 از آماده باش کامل ستاد برف روبی و پاکسازی خیابان ها و معابر سطح منطقه در آستانه فصل سرما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعیدطلوعی گفت: در همین راستا با آمادگی کامل نیروها و عوامل اجرایی خدمات شهری، تمامی معابر و خیابان های سطح محدوده،در هنگام بارش پاکسازی می شوند.

وی با تاکيد بر اينکه پاکسازي خيابانها و جلوگيري از يخ زدگي معابر در اولويت برنامه هاي ستاد برف روبي منطقه قرار دارد، افزود:  با حضور تمامي عوامل اجرايي و نيروهاي ستادي در سطح منطقه،تلاش داریم نسبت به پيشگيري از مشکلات احتمالي ناشي از بارش برف اقدام کنيم.

شهردار منطقه 8 گفت: همچنین تمامی کارگران خدمات شهری جهت تردد ایمن تر شهروندان، پاکسازی خیابانها و معابر را برعهده دارند.

وی تصریح کرد: نیروهای خدمات شهری و ماشین آلات برف روبی نیز در محور‌ها و معابر تعیین شده آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

طلوعی اظهار داشت: از شهروندان مشارکت جو و فهیم تقاضا داریم ، در جهت همراهی با مسولان ستاد برف روبی با اطلاع‌رسانی از طریق سامانه 137 و یا با مراجعه به شهرداری ، معابری که در اثر بارش برف لغزنده می شوند را به اطلاع مسولان برسانند تا اقدامات لازم جهت مرتفع شدن این مشکل هرچه سریع تر انجام شود.

کد مطلب 2448370
حبیب احسنی پور

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