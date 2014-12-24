آماده باش ستاد برف روبی شهرداری منطقه 8

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعیدطلوعی گفت: در همین راستا با آمادگی کامل نیروها و عوامل اجرایی خدمات شهری، تمامی معابر و خیابان های سطح محدوده،در هنگام بارش پاکسازی می شوند.

وی با تاکيد بر اينکه پاکسازي خيابانها و جلوگيري از يخ زدگي معابر در اولويت برنامه هاي ستاد برف روبي منطقه قرار دارد، افزود: با حضور تمامي عوامل اجرايي و نيروهاي ستادي در سطح منطقه،تلاش داریم نسبت به پيشگيري از مشکلات احتمالي ناشي از بارش برف اقدام کنيم.

شهردار منطقه 8 گفت: همچنین تمامی کارگران خدمات شهری جهت تردد ایمن تر شهروندان، پاکسازی خیابانها و معابر را برعهده دارند.

وی تصریح کرد: نیروهای خدمات شهری و ماشین آلات برف روبی نیز در محور‌ها و معابر تعیین شده آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

طلوعی اظهار داشت: از شهروندان مشارکت جو و فهیم تقاضا داریم ، در جهت همراهی با مسولان ستاد برف روبی با اطلاع‌رسانی از طریق سامانه 137 و یا با مراجعه به شهرداری ، معابری که در اثر بارش برف لغزنده می شوند را به اطلاع مسولان برسانند تا اقدامات لازم جهت مرتفع شدن این مشکل هرچه سریع تر انجام شود.