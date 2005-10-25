انحلال وزارت رفاه موجب افزايش مشكلات جامعه مي شود

دكتر حسينعلي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص نامه اي كه برخي از نمايندگان براي انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي امضا كرده اند، افزود : در كشوري كه قرار است مشكلات جامعه را با برقراري عدالت بر طرف كرد قطعا نياز به وزارت رفاه و تامين اجتماعي وجود دارد ، بنابراين نبايد اين وزارتخانه را منحل كرد .

وي خاطر نشان كرد : در تمام كشورها وزارت رفاه وظايف متعدد و مهمي را برعهده دارد و اكثر مسايل اجتماعي نيز توسط رفاه و تامين اجتماعي بررسي و برطرف مي شود ، بنابراين در كشور ما نيز با توجه به مسايل و مشكلات اجتماعي كه وجود دارد بايد وزارتي همچون رفاه وجود داشت باشد .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص عملكرد وزارت رفاه ، تاكيد كرد : با توجه به گذشت تنها يكسال ازتشكيل اين وزارتخانه ، لذا در اين مدت كم نمي توان عملكرد آن را بدون كار كارشناسي دقيق و بررسي طرحها و برنامه ها ، بدرستي سنجيد و در اين مورد نبايد عجولانه تصميم گرفت و قضاوت درست زمان زيادي نيازدارد .

شهرياري افزود : در نهايت چنانچه مجبور به ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي شويم ، در اين صورت با توجه به اينكه تامين اجتماعي ، بيمه و سلامت جزيي از وزارت بهداشت است ، وزارت رفاه بايد زير مجموعه وزارت بهداشت و درمان قرار بگيرد .