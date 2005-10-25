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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با "مهر" :

انحلال وزارت رفاه موجب افزايش مشكلات جامعه مي شود

انحلال وزارت رفاه موجب افزايش مشكلات جامعه مي شود

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه قضاوت در مورد عملكرد وزارت رفاه به زمان بيشتري نياز دارد ، گفت: نمي توان با توجه به عملكرد يكساله وزارت رفاه آن را منحل كرد ، انحلال يا ادغام اين وزارتخانه نه تنها هيچ سودي ندارد ، بلكه باعث افزايش مشكلات جامعه نيز خواهد شد .

دكتر حسينعلي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص نامه اي كه برخي از نمايندگان براي انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي امضا كرده اند، افزود : در كشوري كه قرار است مشكلات جامعه را با برقراري عدالت بر طرف كرد قطعا نياز به وزارت رفاه و تامين اجتماعي وجود دارد ، بنابراين نبايد اين وزارتخانه را منحل كرد .

وي خاطر نشان كرد : در تمام كشورها وزارت رفاه وظايف متعدد و مهمي را برعهده دارد و اكثر مسايل اجتماعي نيز توسط رفاه و تامين اجتماعي بررسي و برطرف مي شود ، بنابراين در كشور ما نيز با توجه به مسايل و مشكلات اجتماعي كه وجود دارد بايد وزارتي همچون رفاه وجود داشت باشد .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص عملكرد وزارت رفاه ، تاكيد كرد : با توجه به گذشت تنها يكسال ازتشكيل اين وزارتخانه ، لذا در اين مدت كم نمي توان عملكرد آن را بدون كار كارشناسي دقيق و بررسي طرحها و برنامه ها ، بدرستي سنجيد و در اين مورد نبايد عجولانه تصميم گرفت و قضاوت درست زمان زيادي نيازدارد .

شهرياري افزود : در نهايت چنانچه مجبور به ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي شويم ، در اين صورت با توجه به اينكه تامين اجتماعي ، بيمه و سلامت جزيي از وزارت بهداشت است ، وزارت رفاه بايد زير مجموعه وزارت بهداشت و درمان قرار بگيرد .

کد مطلب 244841

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