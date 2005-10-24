مرحله ديگري از طرح اكرام ايتام برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، فردا همزمان با آخرين روز هفته اطعام نيازمندان و اكرام ايتام و در سالروز شهادت حضرت علي (ع) مرحله ديگري از طرح اكرام از سوي كميته امداد در سراسر كشور به اجرا گذارده مي شود.

طرح اكرام ايتام با هدف حمايت مادي و معنوي از كودكان يتيم در پايگاههايي كه به همين منظور در روز بيست و يكم ماه مبارك رمضان در سطح شهرهاي سراسر كشور در نظر گرفته شده است ، آماده پذيرش حاميان نيكوكار داوطلب مشاركت در اين طرح مي باشد.

منصور قمشه افزود: نيكوكاران وحاميان داوطلب فردا مي توانند با مراجعه به پايگاههايي كه به همين منظور اختصاص يافته است . ضمن ثبت نام در طرح اكرام ايتام حمايت مالي و معنوي يك يا چند كودك يتيم را با پرداخت ماهيانه حداقل 10 هزار تومان براي يك سال يا بيشتر عهده دار شوند.

بنابراعلام ستاد احسان و نيكوكاري پايگاههاي اطرح اكرام ايتام در تهران باهمكاري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در محل حسينيه ارشاد و محل برگزاري جشن رمضان واقع در ورزشگاه شهيد شيرودي همچنين و ديگر پايگاههاي اصلي اين طرح در حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) ، امامزاده صالح ، مهديه تهران ، هييت رزمندگان اسلام غرب تهران ، مصلي تهران و حرم حضرت عبدالعظيم از ساعت 30/9 دقيقه صبح تا پايان شب به اجرا در مي آيد.

رييس ستاد احسان و نيكوكاري تصريح كرده است علاوه بر پايگاهها و دفاتر اين نهاد شماره حساب 7777 بانك ملي ايران به منظور كمك به كودكان يتيم و مشاركت در طرح اكرام ايتام اختصاص يافته است.

اين گزارش مي افزايد تلفن 23902400 واحد ارتباطات مردمي كميته امداد امام خميني و سايت اينترنتي WWW.ATEFEHA.COM و www.emdad.ir جهت اطلاع بيشتر در اختيار هموطنان عزيز مي باشد.

قمشه اظهار اميدواري كرده است تا در ايام پر فيض ليالي قدر و شهادت بزرگ حاكي محرومان ابوالايتام حضرت علي (ع) شاهد حضور گسترده مردم روزه دار و نيكوكار كشورمان در پايگاههاي طرح اكرا م ايتام و كمك و معاضدت هر چه بيشتر به كودكان يتيم باشيم .

گفتني است ، از 460 هزار كودك يتيم تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) قريب به 170 هزار كودك داراي حامي هستند .