لاریجانی به کردستان عراق هم می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی که در ادامه سفر منطقه‌ای خود به برخی کشورهای منطقه، در عراق به سر می‌برد، پس از دیدار با رئیس مجلس این کشور در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود، گفت: اراده‌ای که من در 3 منطقه در مبارزه با تروریست دیدم امر مبارکی است و جمهوری اسلامی ایران از این اراده‌ای که در دولت‌ها برای مبارزه با تروریسم دارند، حمایت می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درخصوص کمک به آوارگان عراقی خاطرنشان کرد: ما برای مبارزه با تروریسم اقدامات عملی داشته‌ایم و اگر کشورهای دیگر هم در این زمینه اقداماتی انجام دهند ما از آن حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به امکان گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های نفت، گاز، صنعت و کشاورزی بر همکاری برای حل مسئله ریزگردها تاکید کرد و گفت: این موضوع هم مشکل بهداشتی و هم مسئله زیست‌محیطی ایجاد کرده است.

دکتر لاریجانی همچینین در پاسخ به سوالی درباره سفر خود به منطقه کردستان عراق گفت: در این سفر قصد داریم به آنجا هم برویم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حسن روحانی رئیس جمهور ایران قصد سفر به عراق را دارد یا خیر، گفت: انشاالله.