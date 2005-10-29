آداب و رسوم مردم عمان براي استقبال از عيد فطر

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه" مهر"، در دهه آخر ماه مبارك رمضان بازارهاي عمان چهره اي غير عادي به خود مي گيرد، مردم از هفته دوم اين ماه به خريد لوازم و وسايل مورد نياز عيد فطر مشغول مي شوند و خيابانها در ازدحامي وصف ناپذير به سر مي برند.

عماني ها خريدهاي خود را از بازارهاي بزرگي كه در مراكز تجاري قرار دارند، انجام مي دهند.

احمد بن سعيد رحبي يكي از كارمندان عماني مي گويد: دو ماه قبل از شروع ماه رمضان به پس انداز هزينه هاي عيد فطر مي پردازيم تا نيازها و مايحتاج خانه را در اين ايام فراهم كنيم .

سعيد رحبي در ادامه توضيح مي دهد: در اين ماه 200 ريال عمان هزينه مواد غذايي و وسايل مورد نياز رمضان مي شود كه تقريبا نصف حقوق من است .

يكي از مغازه داران مراكز تجاري نيز مي گويد: علاوه بر هزينه هاي مواد غذايي در ماه رمضان، خانواده هاي متوسط 100 ريال عمان براي خريد لباسهاي جديد و گوسفند براي قرباني كردن عيد فطرهزينه مي كنند.

محله هاي بسياري در شهرهاي عمان وجود دارد كه بعد از افطار به فروش محصولات زنان مي پردازند. اماكن تجاري درهفته هاي اول ماه رمضان به جزيك يا دو مغازه، بقيه بسته اند ولي ازنيمه ماه رمضان به فروش محصولات و لباس عيد مي پردازند.

يكي از كاركنان اين مغازه ها گفت: اگر بانكها وام دهند، ما هم مي توانيم به مناسبت ماه رمضان به هموطنان عماني خود تخفيف دهيم. اگر چه رسانه هاي گروهي اعلام كردند كه بانكها به مناسبت ماه رمضان، عيد فطر وعيد قربان و برخي ازمناسبتهاي مهم ديگر وامهايي اعطاء مي كند. البته اين وامها به اموري چون خريد خانه، ماشين و يا ازدواج تعلق مي گيرد .

محلات خريد كوچك و جزئي ديگري نيز به منظور برآوردن نيازهاي ساكنان عماني كه از اماكن بزرگ تجاري دورهستند، برپا مي شود.

علاوه بر خريد عمانيها، مسلمانان و عربهاي غير عماني نيز به منظور خريد خرماي خشك، انجيرو ديگر مواد به اين اماكن آمده و اين محصولات را به كشورهاي شام و مصر مي برند.