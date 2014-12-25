فتوای دارالافتای مصر در جواز برگزاری مراسم جشن برای میلاد پیامبر اعظم

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که در سال گذشته برخی از مقامات اهل سنت دارالافتاء الجزایر در مخالفت با بزرگداشت این دست مراسم فتوا صادر کرده بودند امسال در آستانه میلاد پیامبر اعظم دارالافتای مصر این فتوا را صادر کرده است.

در متن این اعلامیه آمده است: برگزاری مراسم جشن برای سید دو عالم و خاتم انبیا از برترین اعمال و سبب نزدیکی به خداوند است؛ زیرا آن نشانه فرح و شادمانی و محبت به پیامبری است که محبت به او نشانه ایمان است.

این موضع رسمی دارالافتاء مصر در حالی بیان می‌شود که سال گذشته مفتی الچزایری مدعی شده بود که برگزاری جشن میلاد پیامبر بدعت است.

شیخ ابی عبدالمعز محمد علی الفرکوس، از روحانیان سلفی الجزایر مدعی شده بود: بزرگداشت میلاد پیامبر اعظم از بدعت‌ها و ابتکارهای شیعیان است و هیچ سندی در میان اهل تسنن ندارد.

وی در پیام طولانی که آن را بر روی پایگاه رسمی خود منتشر کرده بود مدعی شده بود: فاطمیان اولین حکومتی بودند که میلاد پیامبر را به پیروی از یهودیان و مسیحیان که میلاد پیامبر و سال جدید را جشن می‌گیرند گرامی داشتند.

وی در ادامه خطاب به الجزایری‌ها و تمام مسلمانان تأکید کرده بود: هر کس میلاد پیامبر اعظم را گرامی بدارد و جشن بگیرد خود را در مسیر تشیع قرار داده است. بنابراین همگان موظف هستند از چنین مراسمی دوری کنند تا ایمان خود را حفظ نموده و از شرک و کفر دور مانند.

البته در پاسخ به چنین فتوایی «شیخ محمد الشریف قاهر» رییس دارالافتای الجزایر؛ فتوای شیخ فرکوس را چنین محکوم کرده بود: بزرگداشت میلاد پیامبر اعظم(ص) نشانه دوستی و تجدید میثاق با آن حضرت است، و اگر محبت و عشق به پیامبر نشانه شیعه بودن فرد باشد «ما نیز شیعه هستیم».