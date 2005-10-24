نويسنده چهار هري پاتر اول، كارگردان قسمت ششم شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، هيمن در كنفرانسي خبري در لندن اعلام كرد كه استيو كلاوز، نويسنده فيلمنامه چهار قسمت نخست "هري پاتر"، به عنوان كارگردان قسمت ششم انتخاب شده است. گرچه كلاوز به دليل درگيري در كارگرداني و نوشتن فيلمنامه "حادثه عجيب سگي در شب‌هنگام" نتوانست چنان كه بايد شايد درگير نوشتن فيلمنامه "هري پاتر و جام آتش" شود.

به اين ترتيب، "هري پاتر و شاهزاده دورگه" چهارمين فيلمي خواهد بود كه نام كلاوز را در مقام كارگردان مطرح مي‌كند.

استيو كلاوز علاوه بر نوشتن فيلمنامه‌هاي "هري پاتر" و كارگرداني و نويسندگي سه فيلم، سابقه نامزدي جايزه اسكار را با فيلم "پسران شگفت‌انگيز" در كارنامه دارد. اين فيلم به كارگرداني كرتيس هنسن و بازي ستارگان سرشناسي چون مايكل داگلاس، توبي مگواير، فرانسيس مكدورمند، رابرت داوني جونيور و كتي هلمز سال 2000 روي پرده رفت و اسكار بهترين ترانه موسيقي متن را براي باب ديلن به ارمغان آورد. ضمن اينكه نامزد دريافت اسكار بهترين تدوين هم شد.

تا به حال سه قسمت از مجموعه "هري پاتر" روي پرده رفته و قسمت چهارم هم 18 نوامبر آينده همزمان در ايالات متحده و بسياري تقاط جهان اكران مي‌شود. اين در حالي است كه پنجمين قسمت هري پاتر هم با عنوان "هري پاتر و محفل ققنوس" مدتي است به كارگرداني پيتر ييتس مقابل دوربين رفته و توليد آن آغاز شده است.

حالا كه كارگردان "هري پاتر و شاهزاده دورگه" هم مشخص شده، تنها نكته مبهم در اين ميان تركيب بازيگران آن است. گفته مي‌شود دنيل رادكليف و دوستانش به عنوان شاگردان اصلي مدرسه جادوگري هاگوارتس در قسمت ششم هم حضور خواهند داشت، اما به احتمال زياد بسياري از بازيگران سه قسمت نخست ديگر در فيلم جايي ندارند. البته همه چيز پس از تكميل قسمت پنجم مشخص مي‌شود.

