ریشه ابتکارات علمی غربیان در قرآن و حدیث وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیر تکامل نظام آفرینش و نقش قرآن و حدیث در سرنوشت انسان چنین اقتضا می‌کند که هرکس به تناسب رشد خود و دوره‌ای که در آن زندگی می‌کند با وظایف و مسئولیت‌هایی که متوجه اوست آشنا شود تا ضمن دستیابی خود به تکامل به سعادت جامعه و اطرافیان نیز یاری برساند.

«شناخت‌شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث» گردآوری سیدکاظم ارفع، دربرگیرنده 66 نوع شناخت نسبت به اعتقادات و اخلاقیات و جهان و موجودات در آن است و اشاره‌ای هم به جهان پس از مرگ و مسایل مربوط به آن دارد.

«خداشناسی، پیامبرشناسی، امام شناسی، معادشناسی، انسان‌شناسی، فرشته شناسی، آسمان‌شناسی، زمین‌شناسی، روان‌شناسی، اخلاق‌شناسی، گناه‌شناسی، ثواب‌شناسی و...» بخش‌های مختلف این کتاب است. گرچه نویسنده به مواردی چون «قاون‌شناسی، زبان‌شناسی، جغرافیاشناسی» و حتی«اقتصاد سالم‌شناسی» هم پرداخته است.

برای مثال در بخش جغرافیاشناسی به سرزمین‌هایی چون مصر و مکه و مسجدالقصی و... اشاره یا در اخلاق‌شناسی به ویژگی بندگان خوب خدا پرداخته شه است. نویسنده در بخش بخش این کتاب به آیات قرآن و احادیث و روایات اشاره کرده است.

نویسنده در پیشگفتار کتاب آورده:«اگر لای قرآن شریف را باز کنند و به مفاهیم آن پی ببرند یا به سراغ روایات و احادیث معصومین رفته و از کلمات پرمحتوایشان آگاه شوند خواهند دید که غرب چیز نو و تازه‌ای برایشان نیاورده بلکه هرآنچه را که غربیان جزو ابتکارات علمی خود می‌دانند ریشه در قرآن و حدیث دارد. »

«شناخت‌شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث» قرار است راهگشای شناخت‌شناسی کامل‌تری نسبت به معارف قرآن و حدیث و کدگونه‌ای برای دست یافتن به محتوای غنی اسلام باشد.

«شناخت‌شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث» نوشته و گردآوری سیدکاظم ارفع را موسسه نشر و تحقیقات ذکر در 1000 نسخه و به قیمت 15000 تومان منتشر کرده است.