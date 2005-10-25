اولين قديسان دوران پاپي بنديكت شانزدهم تقديس شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اكثر 250 اسقفي كه در همايش اسقفهاي كاتوليك جهان شركت كرده بودند همراه پاپ درمراسم عشاي رباني روز يكشنبه شركت كردند.

بنديكت در آغاز مراسم اظهار داشت كه امروز اولين مراسم تقديس دوران پاپي خود را آغاز كرده و از اين امر احساس مسرت مي كند. اكثر افرادي كه در ميدان سنت پيتر حضور داشتند به احترام يكي از افرادي كه قرار بود قديس شود پرچم شيلي در دست داشتند.

بنديكت همچنين برخي از مسائل مهم همايش اسقفهاي كاتوليك جهان را مطرح، عزوبت كشيشان را موهبتي ارزشمند توصيف كرد و به خطاب كاتوليكهاي ميدان سنت پيتر گفت: هيچ مسئله اي نبايد ميان دين و زندگي روزانه آنها فاصله ايجاد كند.

به نظر مي رسد اظهارات بنديكت شانزدهم به عدم قبول احتمالي سياستمداراني كه از قوانين متناقض با آموزه هاي كليسا چون، حق سقط جنين حمايت مي كنند در مراسم عشاي رباني اشاره داشته است. اسقفها پيشنهاد كرده اند مقامات رسمي كليسا اين موضوع را بر اساس تحقيقات بررسي كنند.

در ميان افراد ديگري كه به عنوان قديس، مورد تقديس قرار گرفته اند مي توان به كشيش آلبرتو هارتادو كراچاگا، يسوعي شيليايي اشاره كرد كه به دليل اقدامات خود در رابطه با مستمندان و جوانان شهرت يافته است.

دو نفر ديگر اهل اوكراين بودند، يكي اسقف اعظم ليوو بود كه در طول جنگ جهاني اول مورد تحسين كاتوليكها، ارتدكسها و يهوديان قرار داشت و ديگري كشيش زيگمونت گورازدواسكي كه پايه گذار كنگره خواهران سنت جوزف براي نگاهداري افراد بيمار و مستمند بود.

دوقديس ديگر فليس دا نيكوسيا، از راهبان كاپوچين بود كه در ده 1700 زندگي مي كرد و ديگر جائتاپو كاتانوسو، كه موسس انجمن خواهران ورونيسن در سال 1934 بود.

ژان پل دوم در دوران پاپلي خود482 نفر را به عنوان قديس اعلام كرد و 1338 نفر را تقديس كرد؛ ژان پل دوم نسبت به پاپهاي 500 سال گذشته بيشترين تعداد را تقديس كرده است.

روز شنبه اسقفها 50 توصيه را براي بنديكت شانزدهم تصويب كردند تا سندي را كه در رابطه با عشاي رباني صادر شد را مورد بررسي قرار دهد.

پاپ همچنين سلام و درود خود را براي چهار اسقف كاتوليك چيني كه به علت مخالفت دولت متبوع خود نتوانستند در همايش اسقفها حضور يابند ارسال كرد و گفت: رنجي كه آنها متحمل مي شود بيهوده نخواهد بود.