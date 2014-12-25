پیش فروش اینترنتی بلیت «همه دزدها که دزد نیستند» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» که از 11 دی ماه در مجتمع پردیس کوروش به صحنه خواهد رفت، پیش فروش اینترنتی بلیت خود را از روز پنج شنبه 4 دی ماه آغاز کرد.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا علی ابدالی، حافظ اسمی خانی، نازنین بابایی، رویا حسینی، هومن خدادوست، ابراهیم عزیزی، طهورا کریم خانی و امین میری هستند.

همچنین دیگر عوامل این نمایش: کامران رسول زاده (ترانه سرا و آهنگساز)، سعید حسنلو (طراح صحنه)، سمانه احمدی (طراح لباس)، بابک گشتاسب (طراح حرکت)، تینا بخشی (طراح چهره پردازی)، شبنم موتابی(مترجم، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز)، حافظ اسمی خانی، سعیده محمد زاده (گروه کارگردانی) ضیا صفویان، سینا عدلی (عکاسان) و صنم محجوب بهروز (روابط عمومی) هستند.

کامران رسول زاده شاعر، ترانه سرا، آهنگساز و خواننده که آهنگسازی و ترانه سرایی موسیقی پایانی نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» به کارگردانی امین میری را بر عهده داشته است در دو روز نخست اجرای این نمایش، موسیقی پایانی مخصوص این نمایش را به همراه یکی از قطعات آلبوم جدید خود «دستای نامحرم» به صورت زنده اجرا خواهد کرد.