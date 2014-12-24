احتمال قطع یارانه افراد فاقد کارت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی گفت: کسانی که تاکنون کارت ملی دریافت نکرده اند باید تا پایان امسال کارت ملی خود را دریافت کنند زیرا طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، اگر این افراد، کارت ملی دریافت نکنند یارانه آنان احتمالا قطع می شود.



وی افزود: پیش از این در این باره به طور کافی اطلاع رسانی شده است و افراد فاقد کارت ملی تا پایان سال فرصت دارند.



ناظمی اردکانی همچنین اشاره ای به آخرین وضع کارت هوشمند ملی کرد و گفت: خوشبختانه زیرساخت کارت ملی هوشمند فراهم شده است و دیگر کارت ملی فعلی صادر نمی شود بنابراین افراد فاقد کارت ملی و یا کسانی که تازه درخواست کارت ملی کنند کارت هوشمند ملی دریافت خواهند کرد.



وی درباره زمان فراخوان برای دریافت کارت هوشمند ملی همه ایرانیان افزود: پیش از این بدنه کارت هوشمند ملی از خارج تولید و وارد می شد که خوشبختانه اکنون در داخل ظرفیت فنی و علمی تولید آن ایجاد شده است.



رئیس سازمان ثبت احوال ادامه داد: امیدواریم با بودجه ای که در سال آینده برای تولید و صدور این کارت در اختیار ما قرار می گیرد بتوانیم با قرارداد با شرکت های داخلی، بخشی از این مهم را عملیاتی کنیم.



ناظمی اردکانی مهمترین نقش کارت هوشمند ملی را نقش زیرساخت در توسعه دولت الکترونیک دانست و گفت: با استفاده از کارت هوشمند ملی امکان شناسایی افراد در فضای مجازی و ارائه خدمت به آنان از طریق دستگاه های اجرایی و دولتی با اطمینان خاطر وجود خواهد داشت.