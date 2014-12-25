به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در پایان نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی بوشهراظهار داشت: در نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان بوشهر تاکید شد.

وی افزود: طرح تحول نظام سلامت در استان بوشهر به خوبی جلو رفته و استان بوشهر از استان‌های پیشتاز این طرح است، ضمن اینکه رضایت مردم استان بوشهر از طرح تحول نظام سلامت نشان می‌دهد این طرح به خوبی در استان بوشهر اجرا شده است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تاکید کردیم تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با تمام توان از اجرای طرح تحول نظام سلامت حمایت کنند.

سالاری خاطرنشان کرد: اجرای طرح تحول نظام سلامت از خواسته‌های مردم بوده که با همت دولت جلو رفته و شاهد رضایتمندی مردمی از این طرح بودیم.

وی گفت: تصمیمات نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر حول خدمات‌رسانی بهتر در حوزه بهداشت و درمان به ویژه بخش‌هایی است که طرح تحول سلامت را در دست اجرا دارد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت شاهد حضور 60 پزشک متخصص در استان بوشهر طی دو ماه گذشته بودیم و تاکید کردیم برای ماندگاری این متخصصان امکانات لازم فراهم شود.