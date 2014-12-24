10 هزار نیرو برای پایگاه های اورژانس جاده ای می خواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سید حسن هاشمي در پاسخ به سوالي درباره روند اجراي طرح تحول نظام سلامت گفت: گام سوم طرح تحول سلامت در كشور به خوبی در حال اجراست و اجراي موفق این مرحله از طرح، نياز به نظارت بيشتري دارد.

وی در خصوص هزینه های درمان ناباروری اظهار داشت: به منظور كمك به درمان و ارائه خدمات بيمه اي به زوج هاي نابارور، قول هايي داده شده است و اميدواريم در لايحه بودجه سال آينده ، اعتباري از محل اعتبارات جمعيتي برای اين منظور در نظر گرفته شود.

هاشمي با بیان اینکه در پایگاه های اورژانس جاده‌ای برای ارایه خدمات بهتر به مصدومین 10 هزار نفر نیرو و 3 هزار دستگاه آمبولانس نیاز داریم، خاطرنشان کرد: در عین حال در سواحل نیز، آمبولانس دریایی نیاز داریم