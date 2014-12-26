اثر جديد موراكامی؛ تيره، پرمايه و اندکی خوشمزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان.پی.آر، نویسندگی هاروكی موراكامی اغلب پر از تصاویر سورآل و بعضی مواقع گروتسك است. رمان كوتاه او با عنوان «كتابخانه عجیب» که به تازگی به زبان انگلیسی به بازار آمده، هم پر از طراحی‌های رنگارنگ و رویا‌گونه است و نیز مانند افسانه‌ای برای بزرگسالان.

آلن چوز منتقد بخش ادبی سایت ان پی آر، این كتاب را چنین نقد کرده است:

پسر با ذهن كنجكاو خود متوجه می‌شود كتابخانه حتی از حالت معمول خود نیز ساكت‌تر است. او در حالی كه از كلاس بازمی‌گردد و در راه خانه است به كتابخانه می‌رود تا چند كتاب را بازگرداند و درباره چند كتاب دیگر مرتبط به موضوعی كه به گفته خودش به تازگی وارد ذهنش شده‌ است، سوال كند: جمع‌آوری مالیات در امپراتوری تركیه. مسئول كتابخانه او را به طبقه پایین و اتاق ۱۰۷ می‌فرستد كه به گفته خود پسر اتاقی عجیب و ترسناك است.

این اتاق به یك سلول می‌رسد و در آن سلول مسئول كتابخانه به او می‌گوید باید آن كتاب‌ها را حفظ كند و بعد از آن می‌تواند برود. اما وقتی كتابخانه‌دار كچل، كه در حقیقت زندان‌بان پسر است از اتاق بیرون می‌رود، او به زودی متوجه می‌شود قرار نیست به زودی به خانه بازگردد و نگران می‌شود كه چطور می‌تواند زنده از این اتاق بیرون برود. اتفاقی كه در حقیقت می‌افتد این است كه هربار پسر یك كتاب را از حفظ می‌كند، مرد كچل بخشی از بالای سر او را می‌برد و مغز او كه پر از اطلاعات جدید شده را می‌خورد، چون به گفته او این مغز بسیار خوشمزه است.

اگر برای خواننده، داستان تا همینجا به اندازه كافی تیره و رویاگونه نبوده باشد، عنصرهای فانتزی‌تر نیز وارد ماجرا می‌شوند و ارواح چند دختر نیز وارد داستان می‌شوند و یك پرنده به اندازه یک گاو بزرگ می‌شود تا داستان را خیالی‌تر کند. با این وجود نبوغ موراكامی باعث می‌شود همه این موضوع‌ها خیلی هم دور از ذهن به نظر نیایند.

نبرد این پسر برای مبارزه با احتمالات و نجات جان خود به قدیمی‌ترین افسانه‌ها بازمی‌گردد. داستان‌های كودكانی كه توسط بزرگسالان زندانی می‌شوند از جمله قدیمی‌ترین افسانه‌های سنتی ادبیات هستند. داستان مبارزه این پسر دانش‌آموز كه می‌خواهد به خانه و پیش مادرش برگردد، باعث می‌شود تمام فرویدی‌ها در هر سنی كه باشند، صاف بنشینند و به موضوع توجه كنند. از افسانه تا داستان‌های رویایی و تا مطالعه ذهن انسان مدرن؛ همه طیف‌های موضوعی هستند که این اثر كوتاه داستانی، آنها را مورد توجه قرار می‌دهد. اما من با وجود اینكه آن را فقط دو بار خوانده‌ام و هنوز آن را به حافظه‌ام نسپرده‌ام، از همین الان احساس می‌كنم كه ذهن خودم پر و شاید حتی در عین حال خوشمزه نیز شده باشد.

رمان کوتاه «کتابخانه عجیب» به ترجمه تد گوسن در ۹۶ صفحه دوم دسامبر ۲۰۱۴ از سوی انتشارات ناپف به زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب به زبان ژاپنی در فوریه ۲۰۰۵ در ژاپن منتشر شد و این اولین باری است که وارد بازار کتاب انگلیسی زبان می شود. ترجمه آلمانی این کتاب در سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود.