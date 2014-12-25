به گزارش خبرگزاری مهر ، این رزمایش در جنوب استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، شرق تنگه هرمز و سواحل مکران تا مدار ۱۰ درجه شمالی در آب‌های دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا ۷ روز آینده ادامه خواهد داشت.

طبق اعلام قرارگاه فرهنگی رسانه ای این رزمایش دراولین مرحله یگانهای نیروی زمینی در قالب طرحهای چابک سازی ،سرعت عمل خود را در جابجایی، امداد رسانی ، ایجاد استحکامات مهندسی و همچنین استقرار پاسگاه های فرماندهی در نقاط مختلف استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان ارزیابی کردند.

همچنین یگان‌های رزمی پیاده، زرهی، توپخانه، پهپاد، جنگال و نیروهای ویژه هوابرد تیپ ۶۵ نیروی زمینی ارتش در منطقه رزمایش محمد رسوالله(ص) استقرار و ضمن گسترش، آرایش عملیاتی به خود گرفتند.

یکان‌های رزمی و عملیاتی نیروی زمینی ارتش در اولین روز از رزمایش محمد رسول‌الله(ص) که در وسعت دو میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع در دریا از مدار ۱۰ درجه در شمال اقیانوس هند تا شرق تنگه هرمز و در خشکی بخش وسیعی از استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در برمی‌گیرد، آرایش عملیاتی به خود گرفته و آماده رزم شدند.

براساس این گزارش ابتدا یکان‌های رزمی و عملیاتی نیروی زمینی ارتش متشکل از تیپ‌های پیاده، مکانیزه و تکاوری با حضور در منطقه رزمایش جهت مقابله با دشمن فرضی آرایش عملیاتی گرفتند.

همچنین یکان‌های رزمی پیاده، زرهی، توپخانه، پهپاد، جنگال (جنگ الکترونیک) و نیروهای ویژه هوابرد تیپ ۶۵ نیروی زمینی ارتش (نوهد) جهت اجرای عملیات‌های آفندی و پدافندی و مقابله با اهداف متخاصم در منطقه رزمایش استقرار و گسترش یافتند.

در بخش زمینی رزمایش پرواز موفق اطلاعاتی پهبادهای ساخته شده این نیرو و صنایع دفاعی اجرای، نشست های متعدد ستادی برای هدایت یگانها در وضعیت های غیرمترقبه، شبیه سازی بازی جنگ، استفاده از سامانه های شنود و فناوریهای نوین ارتباطی و جنگ الکترونیک وهمچنین اجرای پرشهای چتر بازی بخشهایی از اولین مرحله رزمایش بود که با بکارگیری ۲۷ رسته و تخصص نیروی زمینی صبح امروز اجرا شد.

همزمان با مرحله زمینی، انواع واحدهای شناور نیروی دریایی و یگانهای پروازی این نیرو به مناطق تعیین شده عزیمت کردند و سامانه های پدافند هوایی با بردهای مختلف در مناطق تعیین شده مستقر و تمرینات انواع جنگنده های نیروی هوایی آغاز شده است.

استفاده از هواپیماهای P3F نهاجا در عملیات کشف زیرسطحی‌ها از تنگه هرمز تا دریای عمان

امیر سرتیپ دوم خلبان چیت فروش، سخنگوی نیروی هوایی ارتش در رزمایش گفت: هواپیماهای P3F با انجام عملیات‌های گشت دریایی و پرتاب سونوبوی به مأموریت کشف و شناسایی زیرسطحی‌های دشمن از تنگه هرمز تا دریای عمان اقدام خواهند کرد.

وی با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه‌های نیروی هوایی در روز اول پرداخت و گفت: یک دسته از هواپیماهای این نیرو در قالب کشور نارنجی (دشمن) به انجام عملیات تهاجمی پرداخته و گروه دیگر که به عنوان نیروهای خودی هستند با انجام عملیات‌های پروازی به مقابله و تعقیب و گریز هواپیماهای دشمن خواهند پرداخت.

چیت‌فروش افزود: هواپیماهای P3F نیز با انجام عملیات های گشت دریایی و پرتاب سونوبوی به مأموریت کشف و شناسایی زیرسطحی‌های دشمن از تنگه هرمز تا دریای عمان اقدام خواهند کرد.

وی سطح‌ریزی نیروها وسیله هواپیماهای ترابری C130 را یکی دیگر از برنامه‌های این نیرو در رزمایش محمد رسول‌‌الله (ص) عنوان کرد و افزود: محور دیگر نیروی هوایی پشتیبانی از یکان سطحی و زیرسطحی ارتش در این رزمایش است که مانند یک چتر حمایتی برای این نیروها عمل می‌کند.

آزمایش موشک های ضد زره توفان و دهلاویه

طبق اعلام قرارگاه رسانه ای رزمایش فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در رزمایش بزرگ محمد رسول‌الله(ص)، عملیات رهایی گروگان توسط تکاوران این نیرو انجام می‌شود.



امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقش نیروی زمینی در این رزمایش اظهار داشت: امروز کشور ما با تهدیدات ناهمگون روبرو است که این تهدیدات این قابلیت را دارند که به صورت دریاپایه کشور ما را با خطر مواجه کنند و از آنجا که دفاع از مرزهای کشور چه در خشکی و چه در دریا برعهده نیروی زمینی است، به همین دلیل یکی از دلایل حضور نیروی زمینی در این رزمایش تمرین دفاع در ساحل است.

امیر پوردستان خاطرنشان کرد: از آنجا که ما در نیروی زمینی به حوزه ضد زره توجه ویژه داریم در این رزمایش برخی تسلیحات این حوزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت که از جمله آن می‌توان به موشک‌های ضد زره دهلاویه و توفان اشاره کرد.

شلیک موشک توفان از روی بالگرد

وی افزود: موشک توفان به عنوان یک سلاح دقیق با برد چهار کیلومتر در این رزمایش هم به صورت زمین پایه و هم از روی بالگرد شلیک خواهد شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین به بکارگیری اسلحه منحصر به فرد و تک‌تیرانداز "شاهر" اشاره کرد و افزود: ‌قابلیت‌های این اسلحه ارتقاء یافته و با برد سه کیلومتر و کالیبر 14.5 میلی متر است که می‌توان آن را یکی از منحصر به فردترین تسلیحات در حوزه تک تیرانداز دانست که در این رزمایش به‌کارگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سلاح 6 لول محرم و سامانه مین‌ریز از دیگر سامانه‌هایی است که در این رزمایش توسط یکان‌های نیروی زمینی به کار گرفته خواهد شد.

تمرین نجات مسئولان از دست تروریست‌ها

سرتیپ پوردستان افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ما در این رزمایش، اجرای عملیات رهایی گروگان است که طبق سناریوی دیده شده فرض را بر این می‌گیریم که یکی از مأموران دولتی به دست تروریست‌ها ربوده شده و قرار است از مرزهای کشور خارج شود.

وی ادامه داد: نیروهای ویژه ما با هواپیمای سی 130 از تهران به خطوط مرزی منتقل و عملیات چتربازی را انجام داده و سپس توسط بالگرد به منطقه شناسایی شده مورد نظر می‌روند و پس از درگیری اقدام به آزادی گروگان‌ها می‌کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به این سؤال که این نیرو برای حضور تکاوران کلاه‌سبز خود در مأموریت‌های دریایی برنامه‌ای دارد، اظهار داشت: تکاوران ما از این توانمندی برخوردارند که بتوانند برای امنیت ناوها بر روی آنها سوار شده و در صورت حمله مهاجمین اقدام به مقابله و دفاع کنند.

سرتیپ پوردستان افزود: ما اعلام آمادگی کرده‌ایم و البته بحمدلله ظرفیت نیروی دریایی کامل است و اگر بخواهند این توانمندی در نیروی زمینی نیز وجود دارد.

ارتقای بُرد، قدرت تخریب و دقت موشک نازعات

وی با اشاره به ورود نیروی زمینی به حوزه موشکی نیز تصریح کرد: با تعامل و همکاری مناسبی که با صنعت دفاعی داشتیم، امروز موشک‌های نازعات نیروی زمینی به لحاظ بُرد، دقت و قدرت تخریب ارتقا یافته و به عنوان دست بلند نزاجا می‌تواند در صحنه میدان نبرد، عقبه دشمن را هدف قرار دهد.

استفاده از پهپاد انتحاری علیه اهداف هوایی و زمینی

سرتیپ پوردستان در خصوص استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نیروی زمینی در این رزمایش نیز گفت: امروز پهپادهای ما هم در بُرد و هم در دقت دوربین و هم میزان حمل بار افزایش و توان یافته‌اند و یک نمونه از این پهپادها نیز با کمک صنعت دفاعی به صورت انتحاری طراحی و تولید شده که می‌توان از آن ضد اهداف هوایی و یا زمینی استفاده کرد.

اخطار به هواپیماهای فرا منطقه ای

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به اخطار این قرارگاه به هواپیماهای شناسایی کشورهای فرامنطقه‌ای گفت: امروز نیز به هواپیماهای شناسایی کشورهای فرامنطقه‌ای اخطارهای لازم داده شده است.

امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) اظهار داشت: ما هر روز رصد صددرصدی نسبت به پیرامون خودمان و منطقه‌ای که رزمایش در آن انجام می‌شود، داریم.

وی با بیان اینکه کل آسمان کشور به‌صورت ۲۴ ساعته رصد و اطلاعاتش به دو مقصد «کنترل و فرماندهی شبکه یک پارچه» و «قرارگاه رزمایش» ارسال می‌شود، افزود: اگر هواپیماهایی از مسیر خودشان منحرف شوند، همه اقدامات ایمنی و امنیتی انجام می‌شود تا هم پروازهای عبوری به سلامت انجام شود و هم پروازی که قصد تخاصم و جاسوسی دارد، در اجرای ماموریت خود ناکام بماند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با اشاره به عبور روزانه حدود هزار فروند هواپیما از آسمان کشور، گفت: برگزاری این رزمایش باعث هیچ‌گونه اختلالی در روند پروازهای عبوری نشده است اما با رصدهایی که انجام می‌دهیم هواپیماهای جاسوسی علی‌رغم خاصیت پنهان‌کاری، کشف شده، به آنها اخطار داده می‌شود و این هواپیماها به ناچار از مهلکه دور می‌شوند.

امیر سرتیپ اسماعیلی در پایان تصریح کرد: این اخطارها را در روزهای قبل از رزمایش داشته‌ایم و امروز نیز به هواپیماهای شناسایی کشورهای فرامنطقه‌ای اخطارهای لازم داده شده است