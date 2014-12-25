شهروند علی آبادی بخشی از دارایی اش را وقف فرهنگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین قرایی، صبح پنجشنبه، در گفتگو با رسانه های شهرستانی، درباره این خبر گفت: حاج اباصلت دیلم، پیرمرد علی آبادی نیم دونگ از دارایی اش را برای اولین بار در شهرستان علی آبادکتول وقف امور فرهنگی و قرآنی و امام زاده ماهیان کرد.

وی افزود: بخش دوم وقف 5.5 دونگ اموال خود را که شامل 11 واحد مسکونی، 6 باب مغازه در علی آبادکتول، 4 هزار و 300 مترمربع باغ در روستای عباس آباد و 860 مترمربع زمین تجاری – مسکونی در فاضل آباد می شد را وقف 3 دختر و 7 نوه اش کرد.

وی همچنین در خصوص وقف املاک دیلم برای اولادش اظهار کرد: وقف املاک برای اولاد از قدیم رایج بوده و ایشان با این کار 2 مشکل بزرگ تامین مسکن و امرار معاش فرزندان خود در نسل های بعدی اش را نیز حل کرده است.

قرایی همچنین با اشاره به مزیت های دیگر این اقدام خداپسندانه معتقد است: با این اقدام حاج اباصلت، نه تنها کار خیر او برای نسل های آینده منفعت دارد بلکه نامش نیز به عنوان یک واقف در نسلش همیشه زنده می ماند.

وی همچنین گفت: وقف در امور فرهنگی و قرآنی یکی از ضروریات شهرستان بود اما تا کنون موقوفه ای در این زمینه نداشته ایم و وقف بخشی از املاک آقای دیلم به عنوان اولین موقوفه اختصاصی امور فرهنگی و قرآنی راه گشای بسیاری از فعالیت های فرهنگی اجتماعی در شهرستان است.

وقف نام انسان را ماندگار می کند

حاج اباصلت دیلم نیز درباره این اقدام خود گفت: عقیده دارم انسان باید در دوران حیات خود کاری ماندگار انجام دهد که هم برکت مالش زیاد شود و هم ثوابی برای ممات خود ذخیره کند و وقف می تواند یکی از همان کارهای ماندگار باشد.

وی ادامه می دهد: انقلاب و دین اسلام برای ترویج به کار فرهنگی و تبلیغ نیاز دارد و این کار فرهنگی نیز هزینه می خواهد، لذا تصمیم گرفتم وقف بخشی از املاکم در زمینه امور فرهنگی و قرآنی شهرستان باشد.

دیلم در این وقف نامه خاطرنشان کرده که بعد از حیاتش تولیت اموال با همکاری با سوادترین فرزند او و اداره اوقاف باشد.