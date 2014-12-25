تسنیم نوشت: کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه شب گذشته با حضور در برنامه شب آفتابی، چهره مورد علاقه خود را کوفی عنان عنوان کرد وگفت: کوفی عنان چهره مورد علاقه‌ام در دوران تصدی وزارت امور خارجه بود؛ علت این علاقه هم این بود که عنان انسان متعادلی بود.

وی که در ابتدای این برنامه عنوان کرد علاقه‌ای برای صحبت در خصوص مسائل سیاسی را ندارد، با نقل خاطره‌ای از دیدار با جک استراو (وزیر خارجه اسبق انگلیس) در مذاکرات سعدآباد، افزود: در مذاکرات سعدآباد تعدادی از بسیجیان در جلوی کاخ سعدآباد جمع شده بودند و علیه مذکرات شعار می‌دادند؛ جک استراو در خصوص این تجمع گفت، شما صحنه آرایی کردید و بنده هم در جواب یک پس‌گردنی به او زدم که ابتدا بسیار تعجب کرد، ولی بعد متوجه شد که شوخی کردم، اما به او گفتم که این صحنه آرایی‌ها را فقط شما بلدید.

وزیر اسبق امور خارجه کشورمان، در خصوص هدایایی که در دوران وزارت خارجه گرفته است نیز اظهار داشت: هدایا مختلف بود، از ساعت و مروارید که به من و همسرم اهدا می‌شد تا لباس‌های محلی که ما همه اینها را به موزه تحویل می‌دادیم، البته بعضی از کشورها مثل انگلیس نه هدیه می‌دادند و نه هدیه قبول می‌کردند.

خرازی در خصوص مذاکرات سعد آباد گفت: این مذاکرات را آقای روحانی اداره می‌کردند؛ ابتدا دست وزارت خارجه بود اما بعدها به دلایلی به شورای امنیت سپرده شد و این مذاکرات هم به نوعی اتمام حجت با طرف‌های غربی بود؛ اتمام حجت ما این بود که ما آماده مذاکرات بودیم اما شما حقوق ما را به رسمیت نشناختید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هر مذاکره‌ای را که کشوری شروع می‌کند، می‌خواهد به نتیجه دلخواهش برسد؛ ما در سعدآباد می‌خواستیم به حقوق دلخواه‌مان برسیم ولی حقوق ما را نشناختند و تعلیق کردند؛ بعد هم که دوران مقاومت هسته‌ای شروع شد، اگر در حال حاضر غربی‌ها می‌خواهند با ایران مذاکره کنند دلیلش هم در مذاکرات سعدآباد و هم در دوران مقاومت هسته‌ای است و همه اینها در مذاکرات حال حاضر تاثیرگذار است.