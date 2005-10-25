مجلات علمي كشور وضعيت نابساماني دارند // كميسيون مجلات علمي وزارت علوم تقويت مي شود

دكتر منصور كبكانيان در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در حال حاضر مجلات علمي داخل كشور وضعيت نابساماني دارند و كيفيت برخي از مجلات راضي كننده نيست. معاونت پژوهشي وزارت علوم اموري را جهت ارتقا كيفيت مجلات داخلي در دستور كار دارد و در اولين مرحله بايد مجلات علمي را تخصصي كرد تا مخاطبيني خاص و متخصص را به خود جذب كنند.

مجلات علمي داخلي بايد به سمت بين المللي شدن گام بردارند. مقاله علمي زماني ارزشمند است كه فراتر از مرزهاي كشور گام بردارد و مورد نقادي تمام دانشمندان جهان قرار گيرد. براي رسيدن به اين هدف بايد از زبان علمي بين المللي استفاده شود دكتر كبكانيان

معاون پژوهشي وزارت علوم

وي تصريح كرد: مجلات علمي داخلي بايد به سمت بين المللي شدن گام بردارند. مقاله علمي زماني ارزشمند است كه فراتر از مرزهاي كشور گام بردارد و مورد نقادي تمام دانشمندان جهان قرار گيرد و تبادل نظرهاي بسياري در رابطه با محتويات مجله صورت گيرد. در اين صورت است كه مجله ارتقا مي يابد. براي رسيدن به اين هدف بايد از زبان علمي بين المللي استفاده شود.

معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رعايت استانداردهاي لازم را نيز امر مهمي در ارتقا مجلات علمي داخلي دانست و افزود: در حال حاضر استانداردهاي لازم براي مجلات به صورت مدون وجود ندارد اما تلاش مي شود برخي عناصر را مانند ويرايش يك نشريه، نحوه ارجاعات نشريه، سايتي كه اين مجلات را نمايه مي كند، اعلام Impact Factor (ميزان مراجعه به مقاله) در سايت مورد نظر به صورت استانداردهاي مدون در آيد. اين امر در آينده اي نه چندان دور به اجرا در خواهد آمد.

وي اظهار داشت: بخشي از ارتقاء علمي مجلات در اختيار وزارت علوم است، كه در اين خصوص معاونت پژوهشي وزارت علوم كميسيون مجلات را در وزارتخانه تقويت مي كند.

دكتر كبكانيان افزود: معاونت پژوهشي وزارت علوم با مشورت سردبيران و صاحبان امتياز مجلات، در جهت يافتن راه هاي ارتقا كيفي مجلات تلاش خواهد كرد.

معاون پژوهشي وزارت علوم خاطرنشان كرد: معاونت پژوهشي وزارت علوم در نظر دارد، از تكراري بودن و تعدد مجلات با هماهنگي خود موسسات صاحب مجلات پرهيز كند و در جهت همگرايي و تخصصي شدن مجلات گام بردارد.