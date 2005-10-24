تظاهرات گسترده مردم دمشق در محكوميت گزارش مهليز

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تلويزيون سوريه ، در اين تظاهرات كه با شركت هزاران تن از اقشار مختلف مردم سوريه برگزار شده است، تظاهركنندگان با سردادن شعارهايي ضمن اعلام خشم و انزجار خود از گزارش مهليز، فشارهاي قدرت هاي خارجي را بر ضد كشورشان محكوم كردند.



شركت كنندگان در اين تظاهرات كه شمار زيادي از آنها را دانشجويان و دانش آموزان تشكيل مي دادند، با سردادن شعارهاي " بشار اسد با روح و جانمان از تو دفاع مي كنيم" حمايت خود را از رئيس جمهوري كشورشان اعلام كردند.



همچنين پارچه نوشته ها در اين تظاهرات حمل مي شد كه در آن ، گزارش مهليز از نظر مردم سوريه مردود اعلام شده است.

فرماندهي مركزي جبهه ملي ترقي خواه كه شامل هشت حزبي است كه حزب بعث حاكم رهبري آن را برعهده دارد، در بيانيه اي گزارش مهليز را مملوء از تناقضات و حقايق دستكاري شده اعلام كرد.



تلويزيون سوريه نيز از ارسال نامه هايي از سوي بشار اسد رئيس جمهوري اين كشور براي سران كشورهاي عضو شوراي امنيت خبر داد كه در آن نامه ها موضع دمشق در خصوص گزارش مهليز تشريح شده است.



شايان ذكر است، دتليو مهليز رئيس تيم تحقيق بين المللي مربوط به ترور حريري پنجشنبه شب پس از چهار ماه گزارش خود را به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد ارائه و مقامات سوريه و لبنان را به دست داشتن در اين قضيه متهم كرد كه سوريه با سياسي خواندن اين گزارش و رد اتهامات وارده در عين حال آمادگي خود را براي همكاري با تيم تحقيق سازمان ملل اعلام كرده است.



