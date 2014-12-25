ترافیک در باند شمالی آزداراه کرج - قزوین سنگین است

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در باند شمالی آزادراه کرج - قزوین ترافیک سنگین و تردد به کندی انجام می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در حد فاصل میدان ساسانی تا میدان استاندارد ترافیک سنگینی را شاهد هستیم.

این مسئول از استقرار 30 دستگاه تردد شمار در محورهای استان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از ساعات اولیه صبح تا کنون ترافیک در باند شمالی این آزادراه تا محدوده پل استاندارد سنگین گزارش شده است.

وی در پایان افزود: اخبار لحظه به لحظه ترافیک توسط دوربین های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه های استان البرز رصد و برای تسهیل در روند ترافیک به رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی البرز را دارند انتقال داده می شود.