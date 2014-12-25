راه مدیریت منابع آبی توجه به مباحث حقوقی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مدنیان پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونین آب منطقه ای استان در ساری با تأکید بر جایگاه دفتر حقوقی در امر مشاوره بر حل مسائل شرکت به روش قانونی تأکید کرد و گفت :‌در بحث مدیریت منابع آب راهی جز توجه به مباحث اجتماعی و حقوقی نداریم و باید مطابق با قانون و بهره گیری از ظرفیت آن مسائل و مشکلات این بخش را در جامعه حل و فصل کنیم.

وی با بیان اهمیت نظارت در کاهش جرائم تصریح کرد:‌ اگر نظارت ما مستمر و دقیق باشد ما نیاز به این همه پرونده های حقوقی در محاکم قضایی نداریم و نباید اجازه دهیم متخلف چاه را حفر بکند و یا در حریم و بستر رودخانه ساختمان خود را احداث بکند بعد ما به دنبال حکم انسداد چاه و یا تخریب ساختمان باشیم که متأسفانه در مواردی شاهد در اینگونه موارد در استان ها هستیم . که این کار چندان مناسب نیست.

محمد ابراهیمی یخکشی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت: شرکت آب منطقه ای مازندران به جهت تنوع کارفراوان دارای مسائل حقوقی متعدد در بخش حریم و بستر مجاری آبی، برداشت شن و ماسه، سواحل دریا ، چاه، استملاک اراضی برای طرح های عمرانی، حریم کمی و کیفی تأسیسات آبی، غرق شدگی افراد در تأسیسات است که ما به دنبال افزایش ابعاد نظارتی کار و اصلاح فرایند فعالیت ها و شفاف سازی آن هستیم که امیدواریم با کمک و حمایت شرکت مدیریت منابع آب حجم پرونده های حقوقی را کاهش دهیم .

یخکشی با بیان اینکه در بحث مدیریت منابع آب،توجه به قانون و اجرای آن و بهره گیری از ابزار حقوقی یک اصل است و در شرایط کنونی ما هر روز نیاز بیشتری به آن داریم گفت:‌ انشاء‌الله با تدوین و تصویب قانون جامع آب که توجه به مسائل استانی و منطقه ای در آن لحاظ شده همه کاستی موجود برطرف شود.

وی با اشاره به قانون برنامه ششم که هم اکنون در دست تهیه است از آن نیز به عنوان یک ظرفیت یاد کرد و افزود باید تلاش شود کاستی ها ی موجود در بخشهای مختلف برطرف و در مواردی هم که آئین اجرایی نداریم تدوین شود.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران در ادامه برخورداری از مدیریت یکپارچه در بخش حریم و سواحل دریا و رودخانه ؛ تعیین و بازنگری تعرفه ها ، توجه ویزه به بازار محلی آب و ارزش گذاری آب در بخش های مختلف متناسب با ارائه خدمات را امری ضروری خواند و تاکید کرد: قوانین آن نیز متناسب با نیاز باید تغییر و یا ایجاد شود.