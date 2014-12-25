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۴ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

کاهش ولادت و ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد/ طلاق همچنان رکورد می زند

کاهش ولادت و ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد/ طلاق همچنان رکورد می زند

یاسوج – مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد از کاهش ولادت و ازدواج و رشد طلاق در این استان طی 9ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی تقوی صبح چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته ثبت احوال گفت: در 9 ماه گذشته 11هزار و 831 ولات در استان به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت دهم درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از کل ولادت ها در استان 392 واقعه تولد، چندقلویی و دو قلویی بوده است.

این مسئول گفت: در هر ماه تعداد یک هزار 135 واقعه ولادت در استان ثبت می شود.

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این مدت 1973 واقعه فوت نیز ثبت شده است که این میزان نسبت به سال گذشته روند کاهشی به میزان 4.5 درصد داشته است.

وی عنوان کرد: 55درصد فوتی ها مربوط به ساکنین شهرها و 45درصد مربوط به روستانشینان بوده است.

تقوی یکی از علل کاهش واقعه ولادت را کاهش ازدواج و افزایش طلاق دانست و اظهار داشت: میزان ازدواج در 9ماهه اخیر پنج هزار و 557 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: میزان طلاق در این مدت نیز 873 مورد بوده که نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.

تقوی عنوان کرد: در هر شبانه روز به طور متوسط هفت واقعه وفات، 20 واقعه ازدواج و سه واقعه طلاق رخ می دهد.

وی در پایان یادآور شد: هم اکنون 697 هزار ۴۳۰ نفر در استان ما زندگی می‌کنند که شهرستان بویراحمد با ۲۳۴ هزار و ۲۷۶ نفر و باشت با ۲۱ هزار و ۳۹۱ نفر بیشترین و کمترین جمعیت را دارند.

 

کد مطلب 2449039

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