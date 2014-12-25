کاهش ولادت و ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد/ طلاق همچنان رکورد می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی تقوی صبح چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته ثبت احوال گفت: در 9 ماه گذشته 11هزار و 831 ولات در استان به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت دهم درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از کل ولادت ها در استان 392 واقعه تولد، چندقلویی و دو قلویی بوده است.

این مسئول گفت: در هر ماه تعداد یک هزار 135 واقعه ولادت در استان ثبت می شود.

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این مدت 1973 واقعه فوت نیز ثبت شده است که این میزان نسبت به سال گذشته روند کاهشی به میزان 4.5 درصد داشته است.

وی عنوان کرد: 55درصد فوتی ها مربوط به ساکنین شهرها و 45درصد مربوط به روستانشینان بوده است.

تقوی یکی از علل کاهش واقعه ولادت را کاهش ازدواج و افزایش طلاق دانست و اظهار داشت: میزان ازدواج در 9ماهه اخیر پنج هزار و 557 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: میزان طلاق در این مدت نیز 873 مورد بوده که نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.

تقوی عنوان کرد: در هر شبانه روز به طور متوسط هفت واقعه وفات، 20 واقعه ازدواج و سه واقعه طلاق رخ می دهد.

وی در پایان یادآور شد: هم اکنون 697 هزار ۴۳۰ نفر در استان ما زندگی می‌کنند که شهرستان بویراحمد با ۲۳۴ هزار و ۲۷۶ نفر و باشت با ۲۱ هزار و ۳۹۱ نفر بیشترین و کمترین جمعیت را دارند.