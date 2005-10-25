آلبوم آواز باستان با صداي شهرام آبرومند منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، آلبوم " آواز باستان " با صداي " شهرام آبرومند " توسط شركت " رامشه موزيك " بعد از عيد سعيد فطر منتشر مي شود.

كيوان كيانيان اين اثر موسيقايي را برپايه موسيقي مقامي ساخته و تنظيم قطعات آن را بهنام معيريان عهده دار بوده اند.

درآلبوم " آواز باستان " پنج قطعه براساس موسيقي تنبوري گنجانده و سه قطعه ديگر با تركيب ساز تنبور با سازهايي چون عود، ويلن سل، تبلا، كمانچه ، دف ، دهل و... ساخته شده است.

خاطرنشان مي شود، اين اثر دومين آلبوم كيانيان بعد از آلبوم " دلبر من " است كه بزودي منتشر مي شود.