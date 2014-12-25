صنايع دستی زنجان در دل عمارت دارایی جای گرفته است

پرستو قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یكی از طبقاتعمارت دارایی در بافت مركزی شهر زنجان به كارگاه های صنایع دستی از جمله گلیم بافی، ملیله سازی، چاروق دوزی، مسگری و قلم زنی روی مس اختصای داده شده است.

وی اظهار داشت: یكی از طبقات عمارت دارایی نیز به صنایع دستی خاص زنجان از جمله ملیله، چارق، گلیم و چاقو اختصاص داده شده است و آثار هنرمندان شاخص در آن به نمایش گذاشته شده است.

مسئول موزه های استان زنجان ابراز كرد: چاروق هایی از اساتید مجرب، مردعلی حیدری و رضایی، چاقوهای اثر استاد فرجیان و انواع صنایع دستی دیگر در این موزه وجود دارد.

عمارت دارایی ساختمان اداره مالیه دوره حكومت رضا خان بوده و اكنون در بافت مركزی شهر با دسترسی مناسب به وسایط حمل و نقل عمومی قرار گرفته است همچنین این عمارت در محور بافت تاریخی زنجان یعنی عمارت ذوالفقاری، بازار تاریخی زنجان و نیز مساجد قدیمی قرار گرفته است.