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۴ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳

قاسمی:

صنايع دستی زنجان در دل عمارت دارایی جای گرفته است

صنايع دستی زنجان در دل عمارت دارایی جای گرفته است

زنجان- مسئول موزه های اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: موزه صنايع دستی استان زنجان در امارت دارايی بنای متعلق به دوره پهلوی جای گرفته است.

پرستو قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یكی از طبقاتعمارت دارایی در بافت مركزی شهر زنجان به كارگاه های صنایع دستی از جمله گلیم بافی، ملیله سازی، چاروق دوزی، مسگری و قلم زنی روی مس اختصای داده شده است.

وی اظهار داشت: یكی از طبقات عمارت دارایی  نیز به  صنایع دستی خاص زنجان از جمله ملیله، چارق، گلیم و چاقو اختصاص داده شده است و آثار هنرمندان شاخص  در آن به نمایش گذاشته شده است.

مسئول موزه های استان زنجان ابراز كرد: چاروق هایی از اساتید مجرب، مردعلی حیدری و رضایی، چاقوهای اثر استاد فرجیان و انواع صنایع دستی دیگر در این  موزه وجود دارد.

عمارت دارایی ساختمان اداره مالیه دوره حكومت رضا خان بوده و اكنون در بافت مركزی شهر با دسترسی  مناسب به وسایط حمل و نقل عمومی قرار گرفته است همچنین این عمارت در محور بافت تاریخی زنجان یعنی عمارت ذوالفقاری، بازار تاریخی زنجان و نیز مساجد قدیمی قرار گرفته است.

کد مطلب 2449047

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