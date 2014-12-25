موسیقی منطقه هفت هزارساله در آلبوم «خوش خرامان»

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم موسیقایی، متین رضوانی پور پژوهشگر و خواننده، محمد باقر زینالی نوازنده سنتور، کمانچه و بربت، محمد امین اکبرپور نوازنده تار و بم تار و سیاوش کریمی نژاد نوازنده تنبک، دف و دایره عوامل اجرایی اثر را تشکیل می دهند.

تصنیف « درفشان» در دستگاه ماهور با شهر امیر خسرو دهلوی، ساز وآواز در دستگاه ماهور با شعر سعدی، بازسازی آواز سید احمدخان ساوه ای، تصنیف «عنبرافشان» در دستگاه ماهور، با شعر فائض دشتستانی، ساز و آواز در درآمد دستگاه سه گاه با شعر خیام نیشابوری ، بازسازی آواز حسین علی خان نکیسا، تصنیف «مخمور جام» در دستگاه سه گاه با شعر اکرم رفیعی، ساز و آواز مخالف با شعر خیام نیشابوری، تصنیف «مرغ دل» در دستگاه سه گاه با شعر مولانا، تصنیف «خوش خرامان» در آواز ابوعطا با شعر مولانا، ساز و آواز در آواز ابوعطا با شعر سعدی، بازسازی آواز سلیمان خان امیر قاسمی و تصنیف «سرفراز ایام» با شعر مهدخت مخبر قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده است.

متین رضوانی پور طی انتشار یادداشتی در جلد آلبوم آورده است: تاریخ موسیقی این دیار مملو از تضییقات فراوان برای اهل این هنر از سوی تعصب ورزان هنر ستیز بوده است. پناه جستن به دربار سلاطین، سودای ترک دیار ناشی از بیم ترک هنر و حتی ترک سر و تغییر صورت موسیقی کلاسیک به دیگر انواع موسیقی مذهبی چون مدح و منقبت و چاووشی و غیره، همه مانایی الحان ( آهنگ های) اصیل موسیقی ایران زمین را به همراه داشته اند تا نسل به نسل و سینه به سینه به این روزگار انتقال یابند.

به نیت یافتن و استخراج این گنجینه گران بها از دل راویان گمنام به توصیه و ارشاد استاد یعقوب قمری شریف آبادی از سال 83 تاکنون راهی اقصی نقاط ایران و عراق شده ام تا روایات شفاهی ارزنده ای را ثبت و ضبط نمایم. گرد آوری بیش از دو هزار آهنگ قدیمی و بکر از انواع گوناگون الحان بومی و مذهبی ایران، عراق، افغانستان، هند و مطابقت بخشیدن آنها با موسیقی قدیم ایران دستاورد این جهد و تحقیق بوده است.

فکر بازسازی این آثار با سازهای موسیقی کلاسیک ایران و خلق تصانیف و ترانه هایی بر اساس آن الحان اصیل، درپی این تحقیقات میدانی به ذهنم رسید و اکنون با خوش خرامان نخستین گام در این مسیر برداشته می شود که به الحان اصیل و متنوع منطقه باستانی شوشتر با قدمت هفت هزار ساله اختصاص یافته است.

این آلبوم حاوی شش تصنیف بازسازی شده از پیش خوانی های این منطقه است که راویانی با سن متجاوز از هشتاد سال از پیشینیان خود آموخته و روایت کرده اند. ساز و آوازها نیز بر اساس آثار قدیمی موسیقی ایران هستندو تنظیم تصنیف های « مرغ دل» و « سرفراز ایام» توسط دوست عزیزم محد باقر زینالی صورت گرفته است.

آلبوم «خوش خرامان» با مجوز انتشار 938393 وزارت ارشاد و شماره ثبت 15746 کتابخانه ملی ایران توسط نشر آوای سوته دلان هم اکنون در بازار موسیقی دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.