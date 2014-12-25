به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار با اعضای ستاد یادواره شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسلام با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، خانواده معظم شهید نواب صفوی و دیگر دستگاه‌های عضو ستاد افزود: راه شهید نواب صفوی راه اساسی و استقرار حکومت اسلامی بود.

استاد برجسته حوزه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری یادواره شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسلام به خاطراتی از دوران مبارزاتی شهید نواب صفوی و یاران ایشان اشاره کرد و گفت: آرمان آن شهید والامقام برای استقرار حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و شهدا تحقق یافت.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نواب صفوی، بر ادامه راه آن شهید بزرگوار و دیگر شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: شهید نواب صفوی مجاهدی شجاع، آزاده و مایه افتخار است.

یادواره شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسلام در قم برگزار می‌شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری یادواره شهید نواب صفوی در قم گفت: یادواره شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسلام با پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در قم برگزار می‌شود.

سردار جواد هاشمی افزود: یادواره شهید نواب صفوی امسال در پنجاه و نهمین سالگرد شهادت این شهید بزرگوار ۲۵دی ماه با حضور خانواده‌های شهدا، نمایندگان بیوت مراجع عظام، شخصیت‌ها و... در قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این یادواره در سالن همایش‌های شهرداری قم مقابل آرامستان وادی السلام محل دفن شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسلام در قم برگزار می‌شود و همزمان نمایشگاهی از عکسهای شهدای فدائیان اسلام در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز در حاشیه این یادواره برگزار می‌گردد.

وی تاکید کرد: این یادواره مقدمه‌ای برای برگزاری کنگره شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسلام در سال ۹۴ می‌باشد.

شهید نواب صفوی در سال ۱۳۰۳ در تهران و در خانواده‌ای روحانی متولد شد وی از روحانیون مبارز و رهبر جمعیت «فدائیان اسلام» و از پیشتازان مبارزات اسلامی و مکتبی بر ضد رژیم شاهنشاهی و استعمار می‌باشد.

نواب صفوی بعد از مبارزات بسیار در داخل و خارج از کشور سرانجام پس از ترور ناموفق علاء چند جلسه دادگاه، نواب صفوی و سه تن دیگر (سید محمد واحدی، مظفر ذوالقدر و خلیل طهماسبی) را به اعدام محکوم کرد. حکم دادگاه در بامداد ۲۷ دی ۱۳۳۴ به اجرا درآمد. آن‌ها را پس از شهادت در مسگرآباد تهران به خاک سپردند. مدتی بعد جنازه آنان به قم منتقل شده و در قبرستان وادی السلام قم مدفون گردید.