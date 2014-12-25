70 قاچاقچی کالا در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین حسینی‌نژاد در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان قزوین در آذر ماه سال جاری آمار کشفیات سرقت منزل با افزایش 22 درصدی نسبت به آذر ماه سال گذشته روبرو بوده است.

وی با اشاره به افزایش 20 درصدی کشف سرقت اماکن خصوصی در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 92 افزود: تعداد کشفیات سرقت خودرو نیز با افزایش چهار برابری نسبت به آذر ماه سال گذشته همراه بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: این مأموران با مراقبت‌های پلیسی 50 درصد از سرقت‌های کیف‌قاپی در آذر ماه سال جاری را کشف کرده‌اند که حاکی از افزایش چهار برابری کشف این نوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این مسئول افزایش 300 درصدی کشف سرقت قطعات خودرو را نشان از تلاش بیش از پیش پلیس آگاهی استان دانست.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در ادامه یادآور شد: با تلاش مضاعف کارکنان پلیس آگاهی استان در آذر ماه سال جاری 70 نفر از قاچاقچیان کالا دستگیر شدند.

این مسئول با بیان اینکه دستگیری سارقان در ماه گذشته نیز با افزایش 100 درصدی همراه بوده است، تصریح کرد: این مأموران در آذر ماه سال جاری 12 هزار و 200 لیتر سوخت قاچاق و 6 هزار و 493 پاکت سیگار خارجی کشف و ضبط کرده‌اند.

وی در پایان با اشاره به تشکیل قرارگاه پیشگیری از سرقت در اوایل امسال عنوان کرد: علاوه بر پلیس آگاهی، مأموران انتظامی در سراسر استان مقابله با جرائم به ویژه سرقت را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.

دستگیری 47 خرده فروش مواد مخدر در قزوین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از دستگیری 47 خرده فروش و نگهدارنده موادمخدر در این استان خبر داد.

ولی وندایی در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان روز گذشته طرح پاکسازی نقاط آلوده را در این شهرستان اجرا کردند که در نتیجه آن 16 خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و 8 کیلو و 144 گرم انواع مواد مخدر از آن‌ها کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین خاطرنشان کرد: همچنین ماموران انتظامی شهرستان آبیک با اجرای این طرح موفق به دستگیری 10 خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر شده و یک کیلو و 438 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

این مسئول ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان البرز قزوین نیز روز گذشته طرح پاکسازی نقاط آلوده را در این شهرستان اجرا کردند و 6 کیلو و 132 گرم انواع مواد مخدر با دستگیری 9 خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

وندایی در ادامه عنوان کرد: با اجرای این طرح در شهرستان آبیک پنج نفر در شهرستان قزوین چهار نفر و در شهرستان آوج سه نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در پایان اضافه کرد: اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری خرده‌فروشان و نگه‌دارندگان مواد مخدر در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.