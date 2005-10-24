بهزيستي 15 هزار كودك بي سرپرست را تحت پوشش دارد

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس داوود مددي در جمع نيكوكاران و فرزندان حاضر در ضيافت افطار مجتمع خدمات بهزيستي شهيد باهنر شهر ري ، اظهار داشت : در اين مراسم جز سپاس و تشكر از خيرين و نيكوكاران كه در اين راه به ياري دولت آمده اند قصد ديگري ندارم. در واقع سازمان بهزيستي با تلاشي كه در اين زمينه داشته، توانسته است در اين چند سال مشاركت مردمي را جلب كند و اكنون خود مردم هستند كه بيشتر به امر نگهداري و حمايت كودكان بي سرپرست اقدام مي كنند و مراكز بسياري صرفا توسط هموطنان اداره مي شود .

سرپرست وزارت رفاه ، تعداد فرزندان بي سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستي را 15هزار نفر اعلام كرد و گفت : 7 هزار و 300 نفر آنان مستقيما در مراكز تحت نظارت سازمان بهزيستي و مراكز احداثي توسط خيرين نگهداري مي شوند و 7 هزار و 700 نفر نيز در خانواده هايي كه سرپرستي آنان را به عهده گرفته اند ، بسر مي برند .

مددي ، اظهار اميدواري كرد : با نزول اين آمار نشانه هاي كاهش آسيبهاي اجتماعي در جامعه پديدار شود .

به گزارش مهر ، پيش از سخنان سرپرست وزارت رفاه ، دكتر فتاح پور رييس بهزيستي شهرستان ري با ذكر تاريخچه مختصر شهرري بر لزوم توجه بيش از پيش مسئولان به اين منطقه به عنوان يكي از قطب هاي سالمندي كشور و نيز محل سرريز آسيبهاي اجتماعي استان تهران ، تاكيد كرد .

در پايان مراسم ، مددي و فقيه سرپرست سازمان بهزيستي كشور پس از اهداي جايزه به 8 تن از نيكوكاران و خيرين شهرستان ري از خوابگاهها و امكانات مجتمع خدمات بهزيستي شهيد باهنر بازديد به عمل آورده و به گفتگو با فرزندان اين مجتمع پرداختند .