استفاده از شیوه های جدید در ترویج فرهنگ وقف تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وقف همایش یاوران وقف ظهر پنجشنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین در سالن آمفی تئاتر شهید آقایی نیروی انتظامی برگزار شد و از یاوران وقف، هیات امنا و خادمان نمونه بقاع متبرکه استان، متولیان، خیرین و مستاجرین نمونه اوقاف تقدیر شد.

مرتضی روزبه در این مراسم اظهارداشت: مطالعه گذشته قزوین نشان می دهد وقف در این استان از جایگاه ویژه ای برخور دار بوده است و باید از این میراث مراقبت کرد.

وی با اشاره به استفاده از شیوه های نو در جذب مردم در زمینه وقف اظهار داشت: یکی از نکات بسیار مهم در بحث وقف نیاز سنجی و جلب مردم با توجه به نیاز روز است همانطور که در گذشته نیز به همین شکل صورت می گرفت و متناسب با شرایط زمان وقف از سوی مردم انجام می شد.

روزبه ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر استفاده از شیوه های جدید و نو در جلب مردم در راستای احیاء این سنت حسنه است و پژوهشگران و محققین می توانند در این زمینه فعال شوند و با اقدامات و کارهای مطالعاتی طرح و ایده های خود را به متولیان امر ارائه دهند.

استاندار در ادامه ضمن تشکر از اقدامات موثر اداره کل اوقاف و امور خیریه در استان در طی یک سال گذشته گفت: انجام فعالیت های اوقاف همان خواسته های مردم در حوزه مباحث دینی است و قطعا انجام آن یعنی انجام سنت حسنه دینی که مورد رضایت همگان نیز خواهد بود.

در پایان مراسم با حضور استاندار از استانداری، دادستانی قزوین، اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد، زیبا سازی شهرداری قزوین به عنوان دستگاه های اجرایی همکار و همیار در برنامه های اوقاف، متولیان نمونه اوقاف غلامرضا شیخ الاسلامی و فاطمه ابراهیمی نژاد، خیر نمونه بقعه ساز حاج تقی اولیایی، خادمین نمونه بقاع متبرکه استان امیر ضا اصغر نیا از امامزاده سلطان سید محمد(ع) و پرویز مرادی از امامزاده اسماعیل(ع)، هیات امنا نمونه محمد ادری از آستان مقدس بی بی شهر بانو و رحیمی از آستان مقدس حمید و محمود حصار خروان و اسد اله ابو الحسنی از امام زاده طاهر آوج و همچنین مستاجر نمونه اوقف زهرا تقی اولیایی تقدیر و تشکر به عمل آمد.