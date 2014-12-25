تحصیل ۱۳ هزار دانشجو در مراکز علمی کار بردی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نظری ظهر پنجشنبه در مراسم آغازبکار فعالیت مرکز علمی کاربردی انتظامی استان همدان با بیان اینکه دانشگاه ها در سه حیطه دسته بندی می شوند، اظهار داشت: دانشگاه هایی که در زمینه دانش و پژوهش و فنآوری فعالیت کرده گروه یک، دانشگاه هایی که بدنه کارشناسی دانشگاه را تقویت می کنند گروه دو و دانشگاه هایی که در سطح علمی و مهارتی فعال هستند گروه سه را شامل می شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی در راس دانشگاه های مهارتی قرار دارد، افزود: در حال حاضر بیش از هزار مرکز علمی کاربردی در کشور وجود دارد که بیش از ۷۵۰ هزار دانشجو در این دانشگاه ها تحصیل می کنند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان همدان با اشاره به اینکه مراکز علمی کاربردی در آموزش های مهارتی فعالیت دارند، عنوان داشت: دانشگاه علمی کاربردی نیروی انتظامی استان همدان در رشته های حقوق و ضابطین قضایی و پدافند غیر عامل و در دو مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.

نظری با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات در جامعه از عدم اشتغال است، اظهار داشت: بنا بر آمار بدست رسیده اکثر دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های علمی کاربردی دارای کار هستند چرا که مبنای کار دانشگاه علمی کاربردی بر آموزش مهارت است.

وی با بیان اینکه ۱۳ هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان همدان تحصیل می کنند، ابراز داشت: این دانشگاه از بودجه علمی و دولتی استفاده ای نمی کند و پایین ترین شهریه را از دانشجویان دریافت کرده و همه استاندارد های دانشگاه را نیز دارد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان همدان با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه علمی کاربردی همه در کار خود خبره و استاد تمام هستند، عنوان داشت: ممکن است استادی دارای مدرک تحصیلی بالا نباشد اما در زمینه آن رشته و هنر استاد تمام است.

نظری با بیان اینکه دانشجو باید روحیه جهادی داشته باشد، ابراز داشت: در دانشگاه علمی کاربردی بین دانشجویان این روحیه موج می زند.

وی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه در برخی از رشته ها مراکز علمی کاربردی در استان دانشجوی ارشد نیز می پذیرند، گفت: هدف در دانشگاه علمی کاربردی حل مشکلات و مسایل و مهارت آموزی است.

سردبیر فصل نامه دانش انتظامی همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه " سئوال" روح پژوهش است، ابراز داشت: یکی از فعالیت هایی که در ناحیه پژوهش جای خالی آن احساس می شد، همین فصلنامه بود.

نخستین جلد فصلنامه دانش انتظامی در همدان به چاپ رسیده و در سطح کشور قابل مشاهده است محمد رضا یوسف زاده با بیان اینکه همدان علارغم همه پتانسیل ها و ظرفیت ها در زمینه انتظامی فاقد فصل نامه بود، بیان داشت: با تلاش فرمانده انتظامی استان نخستین جلد فصلنامه دانش انتظامی در همدان به چاپ رسیده و در سطح کشور قابل مشاهده است.

وی در ادامه گفت: این نشریه مخصوص پلیس راهور نبوده بلکه کل بدنه پلیس می توانند آثار خود را در این نشریه چاپ کنند.

سردبیر فصل نامه دانش انتظامی همدان هدف از انتشار نشریه را سر و سامان دادن به آثار پژوهشی استان، تعامل با مراکز علمی استان و استفاده از سرمایه فکری عنوان کرد و بیان داشت: چاپ این فصلنامه می تواند موجب توانمند سازی کارکنان پلیس و توسعه حرفه ای کارکنان شود.

یوسف زاده ابراز داشت: اولین شماره نشریه به چاپ رسیده و بسیاری از پژوهش ها در این نشریه منتشر شده و شماره های دو و سه این نشریه نیز به زودی چاپ می شود.