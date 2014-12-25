احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی دو روز آینده در غالب مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود.

به گفته وی، امشب خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز های شنبه و یکشنبه در سواحل دریای خزر دمای هوا افزایش می یابد که در برخی مناطق استان های گیلان و اردبیل با وزش باد جنوبی همراه خواهد بود.

وظیفه اظهار داشت: در این مدت آسمان شهر های صنعتی و پر جمعیت غبار آلود خواهد بود.

وی افزود: روز شنبه در برخی مناطق غرب و شمال غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: فردا آسمان پایتخت صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است. بیشینه و کمینه دما همانند امروز معادل 10 و 1 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.