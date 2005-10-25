4 هزار ميليارد ريال از بهاي برق مصرفي پرداخت نشده است

محمد احمديان درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به مشكلات مالي صنعت برق،اظهارداشت : شركت توانير علاوه بر مشكلات مالي كه دارد متاسفانه مشتركين برق بيش از چهارهزارميليارد تومان از بهاي برق مصرفي خود را به اين شركت پرداخت نكرده اند.

وي افزود: حدود 100 ميليارد تومان از اين مقداربه علت مهلتي كه اين شركت براي پرداخت بدهي به مشتركين مي دهد طبيعي است اما براي وصول بقيه بدهي ها كه اغلب مربوط به نيروهاي مسلح،كارخانجات صنعتي بزرگ ومشتركين عمومي برمي گردد، بايد راه كار اساسي اعمال شود.

احمديان بدهي نيروهاي مسلح به توانير را حدود 110 ميليارد تومان برآورد كرد وخاطرنشان كرد: نيروهاي مسلح نيز درمذاكرات اعلام كرده اند كه ما بودجه اي براي پرداخت اين بدهي ها نداريم وسازمان برنامه وبودجه بايد منابعي براي اين منظور دراختيار ما قراردهد.

وي با بيان اينكه خوش حساب ترين مشتركين برق كشورمصرف كنندگان خانگي هستند،اظهارداشت: ما درصورت عدم پرداخت اين قبوض برق ازسوي اين اقشار با اهرم قطع برق مطالبات خود را وصول مي كنيم.

وي اضافه كرد: اما درمورد كارخانه هاي دولتي،مشتركين عمومي به دليل اينكه قطع برق اثرات مخرب زيادي برجاي مي گذارد وكار آنها را متوقف مي كند،امكان استفاده ازاين اهرم وجود ندارد.

وي درمورد اقدامات توانير براي وصول اين بدهي ها،تصريح كرد: پيگيري هاي زيادي از طريق وزارت نيرو صورت گرفته است واميدواريم با هماهنگي هاي كه دردولت جديد به وجود خواهد آمد اين مشكلات نيز برطرف گردد.