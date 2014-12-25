هوای پایتخت سالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران ،میزان غلظت تمام آلاینده ها به جز ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در بیشتر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضردر ایستگاه های پارک رازی در منطقه 11 و پارک قائم شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به جز درمناطق پرتردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.