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۴ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

رایزنی در مورد روابط دو جانبه آمریکا و مالزی در حاشیه بازی گلف

رایزنی در مورد روابط دو جانبه آمریکا و مالزی در حاشیه بازی گلف

کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا طی انجام بازی گلف با نخست وزیر مالزی در مورد "مناسبات دوستانه و رو به رشد" دو کشور گفتگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که تعطیلات آخر سال خود را در هاوایی می گذراند با "نجیب رزاق" نخست وزیر مالزی گلف بازی کرده است. کاخ سفید با اعلام این مطلب از بررسی مناسبات دوستانه و رو به رشد دو کشور در جریان این بازی خبر داد.

اوباما همچنین از این فرصت برای بررسی راه های همکاری بیشتر با مالزی در سال آینده که این کشور ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) را عهده دار می شود، استفاده کرده است.  

گفتنی است رئیس آتی آ سه آن موظف است کشورهای منطقه را به سمت نقطه تاریخی 47 ساله این اتحادیه یعنی تشکیل جامعه اقتصادی این اتحادیه که از دهم دی ماه امسال کلید خورده، هدایت کند.

کد مطلب 2449091

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