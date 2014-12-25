مرکز آموزش علمی كاربردی شهرداری خرم آباد در 12 رشته دانشجو می پذيرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری خرم آباد در ترم بهمن ماه سال تحصیلی 94-1393 در مقاطع کاردانی و کارشناسی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به صورت بدون کنکور در 12 رشته دانشجو می پذیرد.

کاردانی عمران گرایش نگهداری و مرمت ساختمان، کاردانی فناوری اطلاعات گرایش خدمات الکترونیکی شهر، کاردانی عمران گرایش های حمل و نقل شهری، ترافیک شهری و نقشه برداری مسیر از جمله این رشته ها است.

کاردانی شهرسازی، کاردانی معماری شهری و کاردانی اطفای حریق شهری از دیگر رشته هایی است که مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری خرم آباد در آنها اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

همچنین در مقطع کارشناسی ناپیوسته مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری خرم آباد در رشته ها مهندسی فناوری اطلاعات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری، مهندسی فناوری عمران گرایش حمل و نقل شهری، مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی و مهندسی فناوری معماری گرایش طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده دانشجو می پذیرد.

بنابر این گزارش علاقمندان می توانند برای ثبت نام در مقطع کاردانی از تاریخ یکم تا هشتم دیماه و برای ثبت نام در مقطع کارشناسی از تاریخ نهم تا 15 دیماه سالجاری از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.