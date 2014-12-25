کلاهبرداری ۱۵ میلیاردی از متقاضیان واحدهای آپارتمانی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبایی اظهار داشت: پس از اینکه صاحبان یک شرکت انبوه سازی با تبلیغات گسترده در برخی جراید مبنی بر دریافت پیش پرداخت ۱۰ میلیون تومانی و همچنین دادن وام بانکی ۳۰ الی ۵۰ میلیون تومانی اقدام به ثبت نام از متقاضیان می‌کردند، علیرغم اینکه شرکت مذکور به ثبت رسیده بود اما بلافاصله موضوع به ظن کلاهبرداری در دستور کار مأموران آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه محور تبلیغاتی این شرکت تحویل ۲۴ ماهه واحدهای آپارتمانی بود، تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم بطور نامحسوس در خصوص وضعیت شرکت مذکور تحقیقات جامعی انجام دادند که موضوع اجاره‌ای بودن مکان شرکت باعث شد تا وقوع یک کلاهبرداری بزرگ در ذهن مأموران قوت بگیرد.

فرمانده انتظامی استان گفت: فرد ثبت نام کننده این واحدهای آپارتمانی یک خانم بود که صاحبان این شرکت کلاهبرداری، از این شخص به دلیل روابط عمومی بالا، با دادن یک خودروی لوکس خارجی به وی جهت جلب اعتماد افراد از آن استفاده می‌کردند.

وی با بیان اینکه با اقدام به موقع مأموران آگاهی استان قم از یک کلاهبرداری بزرگ به ارزش ۱۵ میلیارد ریال پیشگیری شد، افزود: نهایتاً پس از دستگیری این دو متهم مشخص شد افراد مذکور پس از به ثبت رساندن شرکت با سرمایه ۱۰ میلیون ریالی، مبادرت به خرید یک قطعه زمین با کاربری مزروعی به ارزش دویست میلیون تومان کرده و با روش‌های متقلبانه و تنظیم قولنامه صوری، قیمت زمین را یک میلیارد و بیست میلیون تومان محاسبه و از ۴۰ تن از متقاضیان آپارتمان قصد دریافت مبالغ داشته‌اند.

فرمانده انتظامی استان قم در ادامه با بیان اینکه متهمان اهل استان‌های همجوار هستند، تصریح کرد: یکی از کلاهبردارن با جعل عنوان مهندس در این شرکت فعالیت داشته که پس از انتقال افراد دستگیر شده به پلیس آگاهی استان، در رویارویی با مستندات صراحتاً به بزه انتسابی اعتراف و نهایتاً پس از تحویل به مراجع قضایی استان با قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

کشف ۱۰۰ راس احشام قاچاق در قم

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: با توقیف یک دستگاه کامیون ۱۰۰ راس احشام قاچاق کشف شد.

سرهنگ هادی دیده ور با اعلام این خبر گفت: ماموران پاسگاه کوشک نصرت حین گشت زنی در جاده قدیم قم - تهران به یک دستگاه خودروی کامیون مظنون و در بازرسی از داخل آن ۱۰۰ راس دام کشف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد کامیون موصوف هیچ گونه اسناد، مدارک و مجوز دامپزشکی به همراه نداشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: با توجه به عدم ارائه مدارک و مجوز دامپزشکی، دام‌های مکشوفه تحویل اداره دامپزشکی استان شد.