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۴ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۴

تصاویر توله یوزپلنگ تلف شده در جاده سمنان – مشهد

تصاویر توله یوزپلنگ تلف شده در جاده سمنان – مشهد

دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصاویر توله یوزپلنگ تلف شده در جاده سمنان – مشهد را منتشر کرد.

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:  اواخر هفته گذشته و اوائل هفته جاری فاجعه بزرگی برای طبیعت ایران رقم خورد و طرفداران محیط زیست کشور را در شوک فرو برد.

به گفته وی، پس از کشته شدن یک یوزپلنگ ماده در جاده سمنان – مشهد در حاشیه منطقه حفاظت شده توران بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در تاریخ ۹۳/۹/۲۶ (چهارشنبه شب) یکی از توله های این یوز ماده نیز بامداد روز یکشنبه ۹۳/۹/۳۰ در همان نقطه بر اثر برخورد با خودروی دیگری تلف شد.

یوزپلنگ

هوشمند اظهار داشت: تصاویر این گزارش مربوط به توله یوزپلنگ تلف شده است و از یوز مادر تصویری در دست نیست.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد : از بین رفتن این دو ماده یوزپلنگ ضربه بزرگ و جبران ناپذیری را به جمعیت اندک و شکننده آخرین بازمانده های یوزپلنگ آسیایی وارد کرد.

کد مطلب 2449100

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