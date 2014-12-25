تصاویر توله یوزپلنگ تلف شده در جاده سمنان – مشهد

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اواخر هفته گذشته و اوائل هفته جاری فاجعه بزرگی برای طبیعت ایران رقم خورد و طرفداران محیط زیست کشور را در شوک فرو برد.

به گفته وی، پس از کشته شدن یک یوزپلنگ ماده در جاده سمنان – مشهد در حاشیه منطقه حفاظت شده توران بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در تاریخ ۹۳/۹/۲۶ (چهارشنبه شب) یکی از توله های این یوز ماده نیز بامداد روز یکشنبه ۹۳/۹/۳۰ در همان نقطه بر اثر برخورد با خودروی دیگری تلف شد.

هوشمند اظهار داشت: تصاویر این گزارش مربوط به توله یوزپلنگ تلف شده است و از یوز مادر تصویری در دست نیست.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد : از بین رفتن این دو ماده یوزپلنگ ضربه بزرگ و جبران ناپذیری را به جمعیت اندک و شکننده آخرین بازمانده های یوزپلنگ آسیایی وارد کرد.