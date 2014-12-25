زنجان ظرفیتهای بالقوه برای توسعه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر پنجشنبه درمراسم معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: این استان از بنیه خوبی در خصوص صنایع معدنی ازجمله صنایع مرتبط با سرب و روی، آهن و مس و سنگ های تزیینی برخوردار است.

وی اظهار داشت: این استان به دلیل داشتن صنایع بزرگ همچون ترانسفورماتور، صنایع نساجی، صنایع قطعه سازی، جاده ترانزیت ظرفیت لازم برای توسعه را دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان به اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد منطقه اقتصادی اشاره کردو گفت: با توجه به تولید دو تا 2,5 برابری میزان مصرف محصولات کشاورزی در استان استقرار صنایع تبدیلی و نگهدارنده آن محصولات ضروری است.

عصفوری تاکید کرد: زمانی استان زنجان می تواند توسعه داشته باشد که از ظرفیتهای استان در حوزه های صنعتی، تجاری، معدنی و بازرگانی استفاده لازم شود.

وی صنایع استان را در سه بخش عنوان کردو افزود: صنایعی که از تمام توان تولیدی خود بهره می گیرند، صنایعی که با قسمتی از ظرفیت تولیدی خود فعالیت می کنند و صنایعی که غیر فعال است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان یاد آورشد: برخی از مشکلات صنایع تعطیل یا نیمه تعطیل با تسهیلات سرمایه در گردش و تعدادی از مشکلات نیز با اصلاح قوانین و مقررات رفع می شوند که در این میان رئیس سازمان صنعت و معدن استان رسالت بزرگی را بر دوش دارد.



عصفوری به موقعیت جغرافیایی استان اشاره کردو افزود: اهمیت بخش واردات کمتر از عرصه صادرات نیست چرا که واردات مواد اولیه و صدور کالاهای تولیدی ضرورت پرداختن و برنامه ریزی در حوزه بازرگانی را مضاعف می کند.

وی تاکید کرد: در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان باید حضور تشکلهای غیر دولتی در استان تقویت شود و ما حمایت لازم را می کنیم.

معاون برنامه ریزی استاندار ی زنجان افزود: کارکنان سازمان صنعت و معدن هم باید تجارب خود را در اختیار رئیس سازمان قرار دهند تا توسعه همه جانبه استان رقم بخورد.