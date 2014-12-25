برنامه کامل مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا/ ایران - بحرین 21 دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابتهای جام ملتهای آسیا با حضور 16 تیم در چهار گروه از 19 دی تا 11 بهمن به میزبانی استرالیا در پنج شهر سیدنی، نیوکاسل، کانبرا، بریزبن و ملبورن برگزار خواهد شد.



گروه بندی این دوره از رقابتها به شرح زیر است:

گروه A: استرالیا، کره جنوبی، عمان و کویت

گروه B: ازبکستان، عربستان، چین و کره شمالی

گروه C: ایران، امارات، قطر و بحرین

گروه D: ژاپن، اردن، عراق و فلسطین



لازم به ذکر است که ایران به عنوان تیم اول از گروه B در مرحله مقدماتی به این دوره از رقابتها صعود کرده است. همچنین تیم های امارات و بحرین به عنوان تیم های اول از گروه های E و D و همچنین قطر به عنوان تیم دوم از گروه D مرحله مقدماتی همگروه های ایران در مرحله قهرمانی رقابتهای جام ملتهای استرالیا 2015 هستند.



برنامه بازی های رقابتهای جام ملتهای استرالیا 2015 به شرح زیر است:



مرحله گروهی

بازی 1: جمعه 19 دی 93 / استرالیا- کویت ساعت 12:30

بازی 2: شنبه 20 دی 93 / کره جنوبی- عمان ساعت 08:30

بازی 3: شنبه 20 دی 93 / ازبکستان- کره شمالی ساعت 10:30

بازی 4: شنبه 20 دی 93 / عربستان- چین ساعت 11:30

بازی 5: یکشنبه 21 دی 93 / ایران- بحرین ساعت 12:30

بازی 6: یکشنبه 21 دی 93 / امارات – قطر ساعت 10:30

بازی 7: دوشنبه 22 دی 93 / ژاپن – فلسطین ساعت 10:30

بازی 8: دوشنبه 22 دی 93 / اردن- عراق ساعت 11:30

بازی 9: سه شنبه 23 دی 93 / کویت- کره جنوبی ساعت 10:30

بازی 10: سه شنبه 23 دی 93 / عمان – استرالیا ساعت 12:30

بازی 11: چهارشنبه 24 دی 93 / کره شمالی- عربستان ساعت 10:30

بازی 12: چهارشنبه 24 دی 93 / چین – ازبکستان ساعت 11:30

بازی 13: پنج شنبه 25 دی 93 / بحرین – امارات ساعت 10:30

بازی 14: پنج شنبه 25 دی 93 / قطر – ایران ساعت 13:30

بازی 15: جمعه 26 دی 93 / فلسطین – اردن ساعت 10:30

بازی 16: جمعه 26 دی 93 / عراق – ژاپن ساعت 11:30

بازی 17: شنبه 27 دی 93 / استرالیا – کره جنوبی ساعت 11:30

بازی 18: شنبه 27 دی 93 / عمان – کویت ساعت 12:30

بازی 19: یکشنبه 28 دی 93 / ازبکستان – عربستان ساعت 12:30

بازی 20: یکشنبه 28 دی 93 / چین – کره شمالی ساعت 12:30

بازی 21: دوشنبه 29 دی 93 / ایران – امارات ساعت 11:30

بازی 22: دوشنبه 29 دی 93 / قطر – بحرین ساعت 12:30

بازی 23: سه شنبه 30 دی 93 / عراق – فلسطین ساعت 12:30

بازی 24: سه شنبه 30 دی 93 / ژاپن – اردن ساعت 12:30

مرحله یک چهارم نهایی:

بازی 25: پنج شنبه 2 بهمن 93 / برنده گروه A- تیم دوم گروه B ساعت 11:00

بازی 26: پنج شنبه 2 بهمن 93 / برنده گروه B- تیم دوم گروه A ساعت 13:00

بازی 27: جمعه 3 بهمن 93 / برنده گروه C- تیم دوم گروه D ساعت 10:00

بازی 28: جمعه 3 بهمن 93 / برنده گروه D- تیم دوم گروه C ساعت 13:00

مرحله نیمه نهایی:

بازی 29: دوشنبه 6 بهمن 93 / برنده بازی 25- برنده بازی 27 ساعت 12:30

بازی 30: سه شنبه 7 بهمن 93 / برنده بازی 26 – برنده بازی 28 ساعت 12:30

دیدار رده‌بندی:

بازی 31: جمعه 10 بهمن 93 / بازنده بازی 29- بازنده بازی 30 ساعت 12:30

مرحله فینال:

بازی 32: شنبه 11 بهمن 93 / برنده بازی 29- برنده بازی 30 ساعت 12:30