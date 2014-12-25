به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی‌وش ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح این خبر و با بیان اینکه فردی كه به شیوه بدل اندازی طلاجات و انتخاب سوژه های خاص سرقت می كرد توسط مأموران کلانتری ۱۱ بناب آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شد، گفت: این فرد توسط ماموران انتظامی شهرستان دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی با اشاره به اینکه این فرد با مراجعه به طلافروشی‌ها و انتخاب نمونه هایی از طلاجات اقدام به عکس انداختن از آنها و فهمیدن وزن طلاجات می کرد و در دفعه بعدی که به مغازه مراجعه می کرد نمونه بدل ساخته شده توسط خودش را با نمونه واقعی جایگزین می کرد.

سرهنگ سلطانی‌وش با تاکید بر اینکه پس از رسیدن گزارش هایی از طلافروشان شهرستان اقدام به شناسایی و دستگیری وی کردیم، ابراز داشت: در جریان بازجویی از متهم مشخص شد وی به طلافروشی مراجعه می‌کرد و به بهانه مشتری بودن طلایی که باید بدل آن را درست می‌کرد از طلافروش درخواست وزن آن را می‌نمود و سپس به بهانه نشان دادن عکس آن به همسرش با گوشی همراه از آن عکس می‌گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب به طلافروشان توصیه کرد که آنها باید هنگام برخورد با مشتری بیش‌ از پیش دقت داشته باشند و در صورتی‌ که فردی رفتار مشکوکی داشت و زیورآلات متعددی را طلب کرد، باید با احتیاط بیشتری با او برخورد کنند.

وی همچنین گفت: طلافروشان با بالا بردن سیستم‌ها و تجهیزات ایمنی در این گونه اماکن می‌توانند تا حد بالایی مانع از وقوع جرایم شوند.