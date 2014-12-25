حمایت از تشکلهای غیر دولتی باعث توسعه و تقویت استان زنجان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه اش به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: این سازمان حمایت لازم را از تشکلهای غیر دولتی دارد.

وی اظهار داشت: هدف از تقویت تشکلهای غیر دولتی توسعه حوزه صنعتی و معدنی استان است و ما این کار را اولویت کاری خود قرار داده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: ما باید کار را به دست بدهیم چرا که برنامه بهتر می توانند به استان خود خدمت کنند.

فغفوری تاکید کرد: تصدی‎گری در بخش‎هایی به تشکل‎های مردمی و بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی معدن، اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن واگذر می شود و این کار اولویت برنامه ریزی کاری خود قرار داده ایم.

وی گفت: راهکارهای تخصصی برای رساندن به جایگاه واقعی استان در حوزه صنایع، معادن و تجارت در حوزه‎های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در دولت تدبیر و امید جایگاه استان در حوزه معدن از 12 کشوری به 9 و در حوزه صنعت از رتبه 15 کشوری به 10 خواهد رسید.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان یاد آورشد: استان زنجان ذخایر معدنی خوبی دارد و این برای توسعه اقتصادی استان پتانسیل مهمی است.

فغفوری استان زنجان را جزو استانهای برخوردار در زمینه وجود معادن عظیم و غنی عنوان کرد و گفت: باید بر توسعه اکتشافات معدنی و بهره برداری از معادن برنامه ریزی مناسب لازم در دستور کار دست اندرکاران این حوزه قرار بگیرد.

وی یاد آورشد: در راستای توسعه معادن در استان باید مشکلات هر چه زودتر حل شود.