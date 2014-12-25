مرگ ۸۰۰ شهروند در تصادفات رانندگی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۸۰۹ مورد فوت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است. این درحالیست که در مدت مشابه سال گذشته تعداد تلفات حوادث رانندگی ۸۴۹ نفر گزارش شده بود که این رقم کاهش ۴.۷ درصدی جانباختگان در این حوادث را نشان میدهد.

بنابراین گزارش از کل فوت شدگان تصادفات رانندگی در ۷ ماهه امسال ۶۶۲ نفر مرد و ۱۴۷ نفر زن بوده اند.همچنین با توجه به محل وقوع حوادث رانندگی، معابر درون شهری با ۵۷۹ مورد بیشترین تلفات را داشته اند.پس از آن در جاده های برون شهری ۲۱۳ مورد،معابر روستایی ۱۱ مورد و محل وقوع ۶ مورد نیز نامعلوم گزارش شده است.

همچنین تا پایان مهر ماه امسال ۲۲ هزار و ۳۶۲ نفر از مصدومان حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که تعداد مصدومین تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.از کل مصدومین حوادث رانندگی در ۷ ماهه امسال ۱۶ هزار و ۸۷ نفر مرد و ۶ هزار ۲۷۵ نفر زن بوده اند.

در مهر ماه امسال هم تعداد تلفات حوادث رانندگی ۱۳۵ نفر و تعداد مصدومین این حوادث ۳ هزار و ۳۲۲ نفر گزارش شده است.