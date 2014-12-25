اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال برای اجرای آبیاری تحت فشار در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا افشاریان صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آبیاری تحت فشار در استان گفت: از این اعتبار تصویب شده بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال برای اجرای سیستم و مابقی برای مطالعات هزینه خواهد شد.

وی افزود: برآورد شده که از محل اعتبارات مصوب شده در سطح بیش از چهار هزار هکتار از اراضی استان سمنان سیستم آبیاری قطره ای، بارانی و کم فشار (زیر سطحی) اجرا شود که سهم هر شهرستان تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است.

افزایش سهم دولت در اجرای سیستم های تحت فشار

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: در فاز اول حدود ۹۰ میلیارد ریال از اعتبار مصوب شده به استان تخصیص داده شد که سهم هر شهرستان ها بر اساس سطوح اجرائی، ارسال شده است.

افشاریان با توجه به افزایش سهم دولت در اجرای سیستم های تحت فشار گفت: با تصویب اعتبار فوق برای اجرای آبیاری تحت فشار قطره ای ۶۵ میلیون ریال، بارانی ۵۰ و کم فشار (زیر سطحی) ۳۲ میلیون ریال کمک بلاعوض دولتی برای هر هکتار اختصاص خواهد یافت.

برگزاری ۲ دوره آموزشی ترویجی برای بهره برداران بخش کشاورزی سرخه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه نیز در این نشست از برگزاری دو دوره آموزشی ترویجی برای بهره برداران زن روستایی و دامداران در شهرستان سرخه خبر داد و گفت: با هدف ارتقای آگاهی زنان روستایی، تولید و ایجاد شغل برای آن ها یک دوره کلاس آموزشی پرورش قارچ دکمه ای در روستای مومن آباد برگزار شد.

محمد رضا صابریان افزود: در این دوره آموزشی ترویجی تعداد ۲۰ نفر از خواهران علاقمند به پرورش قارچ، آموزش های لازم برای تولید قارچ را فرا گرفتند.

وی همچنین بیان کرد: با مشارکت شبکه دامپزشکی شهرستان سرخه و در راستای افزایش آگاهی بهره برداران، کلاس آموزشی با عنوان بهداشت و نگهداری طیور با شرکت ۳۰ نفر از بهره برداران بخش طیور نیز در روستای مومن آباد برگزار شد.