به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یاور خیری ظهر پنج شنبه در بازید از چند واحد موبایل فروشی دیگر در این شهرستان در جمع خبرنگاران از کشف ۸۰۶ حلقه سی دی غیر مجاز در مراغه خبر داد و افزود: سه نفر در این رابطه دستگیر شدند و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

وی با بیان اینکه در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و جمع‌آوری محصولات ضد فرهنگی بازدید از ۲۲ واحد صنفی خدمات رایانه‌ای و نوارفروشی به مدت چند روز در سطح حوزه استحفاظی شهرستان به مورد اجرا درآمد، ادامه داد: برای پیشگیری از وقوع انواع جرایم و برخورد با متخلفین هرگونه موارد مشکوک را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه با تاکید بر اینکه گزارشات مردمی نقش قابل توجهی در سرعت بخشیدن به شناسایی مجرمان دارد، اظهار داشت: همچنین در این طرح ۱۹ واحد صنفی موبایل فروشی كه بصورت باندی فعالیت می‌کردند مورد بازدید قرار گرفتند که به ۱۹ واحد تذکر داده شد.

سرهنگ خیری بر ضرورت همکاری خانواده ها با پلیس تاکید کرد و گفت: در بازرسی از واحدهای مختلف مراغه چهار عدد فلش مموری، دو دستگاه هارد و سه عدد کیس غیرمجاز و مخرب فرهنگی کشف شد.