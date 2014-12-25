همایش بین المللی تازه های بازگشایی عروق بعد از سکته مغزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شریعت ظهر پنج شنبه در حاشیه همایش بین المللی تازه های بازگشایی عروق بعد از سکته مغزی در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از ملزومات درمان بیمار مبتلا به سکته مغزی رسیدن به موقع به مراکز درمانی است که از آن به عنوان زمان طلایی یاد می شود.

وی اضافه کرد: پس از رسیدن به این مراکز در چهار و نیم ساعت اولیه احتمال بازگشایی رگ با درمان وریدی و داروی "تی پی آ" وجود دارد که مستلزم به صرف هزینه ای در حدود پنج میلیون تومان برای هر بیمار است.

شریعت خواستار متقبل شدن این هزینه توسط شرکت های بیمه گذار شد و افزود: شرکت های بیمه با پذیرفتن این هزینه در قالبی مشخص، می توانند از مرگ بسیاری از بیماران جلوگیری کنند.

این فوق تخصص مغز و اعصاب با یاد آوری اینکه در شش ساعت نخست بیمار مبتلا به سکته مغزی، درمان شریانی و هشت تا 9 ساعت ابتدایی ابتلا نیز به کمک وسایلی شبیه حلقه انجام می شود افزود: زمان رسیدگی برای درمان سکته های مغزی اهمیت بالایی دارد و هر یک ساعت زمانی که از بروز سکته مغزی بدون اقدامات درمانی بگذرد بیمار با وضعیت حاد تری روبرو خواهد شد.

دبیر علمی همایش بین المللی تازه های بازگشایی عروق دومین علت مرگ و میر و نخستین علت معلولیت در دنیا، مربوط به سکته مغزی دانست و گفت: متاسفانه بر اساس آمار های بدست آمده ،مشخص شده در ایران سن افراد مبتلا به این بیماری 10 سال جوان ترشده که نیاز است افراد نسبت به عادت های غلط غذایی و کم تحرکی خود تدابیری بیاندیشند.

وی در خصوص طرح های تحقیقاتی انجام شده در قطب پزشکی کشور افزود: درخصوص سکته مغزی، به طور متوسط ، سالانه تعداد قابل توجهی به بیمارستان نمازی مراجعه دارند که از میان این تعداد 80درصد مبتلا به شکل لخته ای سکته و مابقی، دچار لخته در رگ هستند که از قلب به مغز می رود، از سویی دیگر، 15درصد این افراد، زیر 45 سال و یک سوم بیماران نیز زیر 65 سال بوده اند.

این فوق تخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: سرگیجه ناگهانی، کاهش هوشیاری، اختلال در تعادل، اختلال در میدان دید به طور ناگهانی، سر درد شدید همراه با تهوع و استفراغ شدید و سفتی گردن تکلم، فلجی صورت ، افتادگی کناره دهان، بی حسی ، فلج اندام ها، از جمله علایمی هستند که فرد باید به مراکز درمانی انتقال داد.