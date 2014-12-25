رفع بحران بیکاری با ایجاد مشاغل سبز امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی ظهر پنج شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید راهکارهای عملیاتی نمودن مشاغل سبز در آذربایجان شرقی بررسی شود، افزود: اشتغال، رشد اقتصادی، تولید و حفظ محیط زیست لازمه توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در حوزه های مختلف آذربایجان شرقی وجود دارد، گفت: ما زمانی می توانیم از اقتصاد توسعه یافته صحبت کنیم که محیط زیست را حفظ کرده باشیم.

قاسمی با اشاره به اینکه نگرشی که بیان کند توسعه و رشد اقتصادی موجب تخریب محیط زیست است اشتباه است، ادامه داد: می توان با برنامه ریزی صحیح توسعه و رشد اقتصادی را همراه با حفظ محیط زیست داشت.

لازم به توضیح است که در راستای عملیاتی کردن مشاغل سبز اولین جلسه کارگروه مشاغل سبز در آذربایجان شرقی با حضور مدیران ادارات کل حفاظت محیط زیست و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و راهکارهای اجرایی کردن تفاهمنامه هشت ماده ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.

در پایان این جلسه مقرر شد کارشناسان دو اداره کل در خصوص توسعه مشاغل سبز در آذربایجان شرقی نسبت به پیش نویس تفاهم نامه استانی اقدام کنند.