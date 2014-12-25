نگاه بسته نسبت به سرمایه گذار در کشور برچیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن صادقلو ظهر پنج شنبه در نشست فعالان اقتصادی در طرح توسعه مشاغل دانش بنیان و حرفه ای محور در استانداری گلستان اظهار کرد: یکی از نکاتی که باید درکشور مورد توجه قرار گیرد این است که رابطه کارگر و کارفرما در حال حاضر پاسخگوی جامعه نیست و این رابطه عقبه ترسناکی را برای به ویژه کارفرما ایجاد کرده است.

وی افزود: ما به همین دلیل جای این رابطه را در طرح مشاغل دانش بنیان استان به رابطه کارجو و کارپذیر تغییر داده ایم که بتوانیم در این طرح بر اساس آن چه کار مفید است به کارجو حق الزحمه پرداخت کنیم.

وی با بیان این که امروز سرمایه گذاردر کشورما بسیار ارزش مند است گفت: باید این نگاه های بسته و با زاویه نسبت به سرمایه گذار در جامعه برداشته شود چرا که سرمایه گذار است که در جامعه ایجاد اشتغال و ثروت می کند.

استاندار در ادامه با بیان این که همه هدف طرح کارورزی مشاغل دانش بنیان در استان اشتغال جوانان نبود گفت: بلکه ما اعتقاد داشتیم که همه کسانی که خواهان یک تحول در اقتصاد استان هستند ناگزیر از اقتصاد دانش بنیان اند.

صادقلو افزود: شما فعالان اقتصادی هم اگر در موسسه و بنگاه خود بهترین بازاریابی و تبلیغات را برای فروش بیشتر و ایجاد ارزش افزوده می خواهید باید به سراغ مشاغل دانش بنیان بروید.

استاندار با بیان این که نگاه منفی و بدبینانه نسبت به این نوع مشاغل ما را به جایی نمی رساند گفت: در استان سندهای مختلف بخش خای کشاورزی، اقتصاد و صنعت و گردشگری تدوین شده است ولی هر یک از این سند ها برای عملیاتی شدن نیازمند ICT هستند.

صادقلو با بیان این که تا زمانی ادارات استان به صورت الکترونیکی اداره نشوند استان توسعه پیدا نخواهد کرد گفت: اقتصاد استان ما هم هم اکنون بر مبنای کشاورزی سنتی است و نقدینگی به دلیل معافیت مالیاتی کشاورزی در استان کم است و به همین دلیل بانک های استان هم منابع زیادی ندارند و به این دلیل مه منابع مصارف بانک های ما همخوانی ندارد مشمول جریمه از بانک مرکزی هستیم.

900 شغل در کشور در حوزه ای تی وجود دارد

استاندار با بیان این که تقابل بین حرفه و علم به ضرر استان بوده است گفت: مهندس کشاورزی در استانی مانند گلستان که پایه اقتصادش بر مبنای کشاورزی است بیکار است و این نشان دهنده عدم رابطه بین علم و دانش و حرفه است.

وی با بیان این که 900 شغل در کشور در حوزه ای تی وجود دارد گفت: این در حالی است که رد استان گلستان تنها 91 شغل بر اساس ای تی تعریف شده است و ما تقاضا داریم تا صاحبان بنگاه های اقتصادی استان از این جوانان که در طرح مشاغل دانش بنیان شرکت کرده و گواهینامه گرفته اند استفاده مطلوب ببرند.